Tausende Ukrainer flüchten nach MV: „Die heutigen Flüchtlingszahlen sind nur der Anfang“

Rostock

Der Umgang mit den aus der Ukraine vor dem Krieg geflohenen Menschen und vor allem ihre Unterbringung lösen Überlegungen über die Aufnahmefähigkeiten der einzelnen Länder aus. In den ersten Tagen nach der russischen Invasion in die Ukraine kamen viele Geflüchtete in Berlin an. Die Hauptstadt hatte sich daraufhin beklagt, aufgrund der schieren Anzahl der Ankommenden überfordert zu sein. Der Ruf nach einer zügigen Umverteilung wurde zuletzt hörbar lauter.

Nun erfolgt die Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dieser berechnet, wie groß der Anteil an der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen ist. MV erwartet nun 16 000 Geflüchtete. Aber reichen die Kapazitäten in den Unterkünften dafür überhaupt aus?

Zu viel Bürokratie bei der Vermittlung ukrainischer Flüchtlinge?

Karl-Heinz Schulze ist überzeugt: „Die Unterkünfte reichen sicher aus. In Sassnitz stehen gefühlt Hunderte Wohnungen leer. Da muss man keine Sporthallen blockieren.“ Danny Tepper erzählt, dass sich seine Familie habe online registriert lassen, um einen Platz für Geflüchtete anzubieten. „Zwei Wochen ist das her, aber bisher haben wir keine Antwort bekommen. Ich habe auch bei ‚Rostock hilft‘ angerufen. Die dürfen nicht in private Unterkünfte vermitteln, heißt es. Wie kann das sein, wenn es doch so nötig ist? Bürokratie?“

„Die Solidarität hat sicher was mit Kompatibilität der Kulturen zu tun“

Margit Klauder vermutet, so notiert sie es an dieser Stelle, „dass das alles noch sehr schwierig werden wird. Es sind fast alles Mütter mit kleinen Kindern, die da kommen. Uns fehlt es an Lehrern, Kitaplätzen und Wohnungen, um nur einiges zu nennen. Es müssen auch Sprachkurse her. Die ganze Sache wird viel Geld kosten. Ich hoffe für die Flüchtlinge, dass sie bald versorgt sind und gut unterkommen.“

In den zurückliegenden Tagen wurde in diesem Zusammenhang auch nach dem Grund für die breite Solidarität der Deutschen, aber auch insbesondere der Polen gefragt. Was ist anders als beim hartem Umgang mit Migranten an der Grenze zu Belarus? Steve Huntsman stellt heraus: „Auch die anderen Länder in Europa, die sich bisher gegenüber Migranten mit insbesondere islamischer Herkunft verschlossen haben, nehmen jetzt auf. Das hat sicher was mit Kompatibilität der Kulturen zu tun.“

Rosi Scott fügt hinzu: „Menschen werden mit zweierlei Maß gemessen. Weil sie eine andere Hautfarbe oder Religion haben, sind sie nicht weniger wert. Mensch ist Mensch. Als Ehrenamtliche habe ich nie einen Unterschied gemacht, und das hat sich ausgezahlt. Das verstehen Menschen mit Vorurteilen nicht. Das ist sehr traurig. Doch im Moment bin ich einfach froh, dass die jetzt flüchtenden Menschen es leichter haben, da sie genauso aussehen und überwiegend die gleiche Religion haben wie die Menschen, die sie aufnehmen. Das ist ihr großes Glück.“

„Die Zahl von 16 000 wird schon in zwei Wochen zu niedrig sein“

Michael Windhorn schließt mit der Annahme: „Die heutigen Zahlen sind nur der Anfang. Zudem wäre es wirklich notwendig, schnellstmöglich die Weichen in Richtung Wohnungsbau zu stellen. Wir wissen, dass viele der Geflüchteten länger oder auch dauerhaft bleiben werden. Stellen wir uns darauf ein und bauen. Je schneller, desto besser. Die Zahl von 16 000 wird also schon in zwei Wochen zu niedrig sein. Mecklenburg-Vorpommern nimmt nach dem Verteilungsschlüssel zwei Prozent der Geflüchteten auf. Bei 16 000 ergäbe das 800 000 ukrainische Flüchtlinge bundesweit. Das Doppelte oder auch Dreifache ist schon heute absehbar und sollte vorbereitet werden.“

Von Juliane Lange