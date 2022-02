Kommentar - Taxi-Betriebe in MV in Not: Stoppt endlich den Sprit-Wahnsinn

Pendler, Geringverdiener, produzierendes Gewerbe und nun auch noch die Taxen: Die enormen Abgaben auf Energie in Deutschland treiben die Menschen in die Pleite. Es reicht, meint OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer. Warum CO2-Abgaben und Co. gefährlich für die Wirtschaft, ungerecht für die Bürger und für das Klima wenig hilfreich sind.