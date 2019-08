Elmenhorst

Der brennende Akku einer E-Rollers hat am Mittwoch für einen Brand in einer Garage in Elmenhorst gesorgt. Wie Kristin Hartfil, Pressesprecherin von der zuständigen Polizeiinspektion Güstrow, sagte, lief der Notruf über das Feuer gegen 8.30 Uhr zunächst in der Rettungsleitstelle des Landkreises auf.

Gemeldet...