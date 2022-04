Monatelang hatten Anwohner des Rostocker Stadtteils Brinckmansdorf gekämpft: In ihrem Wohngebiet werde gerast, eine Lösung müsse her. Die soll nun eine elektronische Anzeige bringen – zumindest zeitweise.

Tempo 30 in Brinckmansdorf: Nach Anwohnerprotest soll Smiley Raser ausbremsen

