Rostock will einer Städte-Initiative beitreten, die Tempo 30 im Stadtgebiet einführt. Macht so ein Limit Sinn? Eher nicht, aber so kommt vielleicht endlich Bewegung in das Thema. Bisher haben es Kommunen nämlich schwer, überhaupt ihre Verkehrsführung zu beeinflussen, kommentiert OZ-Redakteurin Doris Deutsch.