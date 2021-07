Tempolimit 30 in Städten von MV? Das halten OZ-Leser von dem Vorstoß

Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen möchte an einem Modellprojekt teilnehmen, welches ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde in Städten ausprobiert. Während der Präsident der IHK zu Rostock Klaus-Jürgen Strupp eine durchgehende Tempo-30-Zone in Rostock „für unverhältnismäßig und für nicht zielführend“ hält, gibt es auch andere Stimmen, die ein solches Limit angemessen finden. Doch was denken die OZ-Leser?

Wir wollten mit einer Umfrage herausfinden, was die Menschen in MV von einem generellen Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde in den Städten halten. Das Ergebnis ist eindeutig.

Machen auch Sie noch bei der Umfrage mit: Sind Sie für ein generelles Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde in den Städten?

Von 3949 Umfrageteilnehmern haben 2842 für „Ja“ gestimmt, was bedeutet, dass 72 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen für das Tempolimit gestimmt haben. 1095 (27,7 Prozent) sind gegen ein solches Tempolimit in den Städten in Mecklenburg-Vorpommern. Lediglich 12 Personen (0,3 Prozent) haben für „Ich weiß nicht“ gestimmt.

Von OZ