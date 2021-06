Rostock

Klimaschutz ist und bleibt das wichtigste Ziel der Grünen im Nordosten. Eine der Etappen auf dem Weg hin zu einer besseren Ökobilanz war die Forderung einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern auf Landesstraßen. Das galt vor dem digital abgehaltenen Parteitag am Wochenende. Mittlerweile steht fest: Jene Forderung ist aus ihrem gerade beschlossenen Wahlprogramm gestrichen. Dennoch schwelt die Frage unter Lesern, die sich kritisch und kontrovers äußern.

Udo Morawski meint: „Egal, ob Tempolimit auf Landstraßen oder Autobahnen ... es wird sich nichts ändern.“ Ein blödsinniger Vorschlag sei das, sagt Hubertus von Storch. „Das hilft dem Klima auch nicht. Von Storch schlägt vor: „Die Grünen sollten sich lieber dem Thema Umweltverschmutzung widmen, was sie leider nicht tun.“ Jannis Dionysos sei ja für „130 auf den Autobahnen, aber auf Landstraßen? Da fahren LKW mit 60 und bremsen den ganzen Verkehr aus.“ Peter Wendekamm weitet den Blick: „Fahrt doch mal durch Brandenburg. Da ist schon seit Jahren auf vielen Landstraßen einschließlich der Bundesstraßen Tempo 80, zum Teil sogar nur Tempo 70, und die Welt ist dort nicht untergegangen.“ OZ-Leserin Mirjam stellt für sich ernüchtert fest, dass sie immer nur lese: „Die Grünen fordern. Aber was wirklich Sinnvolles habe ich dabei nicht gelesen. Entweder es soll teurer, verboten oder gedrosselt werden.“ Hier schließt sich der Beitrag von Sven Dreistein an: „Grüne fordern aber ganz schön viel.“

Bernd Sturzrehm zählt auf: „Tempo 80 auf Landstraßen, Kohlekraftwerke abschalten, mehr Windräder und Photovoltaik, die Sonne scheint ja auch nachts und der Wind weht immer. Spritpreise hoch auf fünf Euro und fossile Brennstoffe ganz verbieten. Bald gehen wir in den Wald Holz sammeln und machen Lagerfeuer. In China entstehen 1300 neue Kohlekraftwerke, und der Rest der Welt lacht sich tot über die Deutschen, die die Welt retten wollen.“ Ulf Wiegand fragt: „Was kommt als Nächstes? Fahrverbot und Fahrradpflicht am Sonntag?“

Viele Unfälle auf MVs Straßen

Sven Krein findet es „richtig so“, so betont er es. „Tempo 80 würde dazu führen, dass dann auch wirklich mal 100 gefahren wird und nicht 120 und mehr. Die Landstraßen in MV mit den vielen Alleen weisen hohe Unfälle auf mit immer wieder Toten und Schwerverletzten.“ Er merke es ja schon, so berichtet Krein weiter, wenn er in der Dämmerung in Wildwechselgebieten mal freiwillig nur 70 fahre. „Es wird von hinten gedrängelt, dicht aufgefahren, gefährlich überholt, nur um fünf Minuten zu sparen, aber erhebliche Unfallgefahren in Kauf zu nehmen.“ Silvia Schlage ist seit einigen Jahren überzeugte Grünen-Wählerin. „Ich traue dieser Partei am ehesten zu, dass sie es mit dem Stopp des Klimawandels und des Artensterbens wirklich ernst meinen.“ Schlage suche bei den anderen Parteien vergeblich nach den richtigen Instrumenten, um das Klimaproblem in den Griff zu bekommen. „Ich wohne in MV, welches seit Jahren von der SPD regiert wird.“ Wissenschaftliche Berechnungen, so Schlage, hätten ergeben, „dass seit den 90er Jahren unter der SPD-Regierung der CO2-Ausstoß in keiner Weise gesunken ist.“ Ihre Forderung: „Konkrete Lösungsvorschläge.“

Jens Stadtaus indes prognostiziert: „Damit und nicht nur damit gefährden die Grünen ihren Wahlerfolg. In diesem Fall gefällt mir das, denn Mecklenburg-Vorpommerns Einwohner brauchen, so schlimm das ist, individuelle Mobilität. Grün ist für uns hier gerade nicht wählbar.“

Von Juliane Lange