Rostock

Raststätte Recknitz-West an der A19 bei Güstrow, Mittagszeit. Urlauber auf der Heimreise, wenige Geschäftsleute und Pendler machen Pause. Vollgepackte Pkw und Wohnmobile auf den Parkplätzen, Familien und Paare sitzen entspannt auf der Wiese. Für Anika Engelbrecht und Till Brandt aus Kassel kommt die Frage, was sie von einem allgemeinen Tempolimit auf der Autobahn halten, im richtigen Moment. „Wir haben uns gerade darüber unterhalten“, sagt die 40-Jährige. Das Paar ist mit seinem alten, zum Wohnmobil umgebauten Transporter auf der Heimreise nach dem Schweden-Urlaub.

In dem skandinavischen Land ist auf Autobahnen maximal Tempo 120 erlaubt. „Es ist viel entspannter als hier“, sagt die Hessin. „Schneller als 100 fahren wir eigentlich nie“, meint ihr drei Jahre älterer Begleiter. Beide fänden ein Tempolimit in Deutschland gut. „Die Aufregung wäre schnell vorbei, wenn es erst einmal eingeführt würde“, sagt Engelbrecht. Das sei schon beim Rauchverbot in der Gastronomie so gewesen – erst wird viel geschimpft, aber nach ein paar Monaten spricht kaum noch darüber und die meisten haben es akzeptiert.

Ronny Nowitzki (42) aus Schwaan (Landkreis Rostock) fährt selten schnell mit dem Auto und nimmt auch gern mal die Straßenbahn. Ein Tempolimit hält er trotzdem für überflüssig. „Wegen mir kann alles so bleiben, wie es ist.“ Quelle: Martin Börner

Nahverkehr wäre wichtiger

Ein paar Meter weiter spielt Michel Kleinhans aus Halle auf der Wiese mit seinem Baby. Der wissenschaftliche Mitarbeiter eines CDU-Bundestagsabgeordneten hat sich viel mit dem Thema beschäftigt. Die CDU werde den nächsten Kanzler stellen und deswegen werde es kein Tempolimit geben, ist Kleinhans überzeugt. „Ich sehe dafür keine Notwendigkeit“, sagt der 35-Jährige, der sich mit seiner Familie auf der Heimfahrt vom Rügen-Urlaub befindet. Für das Klima würde eine Verlagerung des Lkw-Verkehrs auf die Schiene viel mehr bringen. Die Auswirkungen für die Verkehrssicherheit durch eine Geschwindigkeitsobergrenze seien „marginal“, das sei durch Studien nachgewiesen.

OZ-Umfrage: Sollte auf den Autobahnen ein Tempolimit von 130 eingeführt werden?

Beruflich fährt der Pendler mehr Bahn als Auto. Im Urlaub mit der Familie lässt es Kleinhans in seinem kleinen Kombi langsam angehen, sonst fährt er schon mal „150, 160“ auf der Autobahn. „Aber nur, wenn alles frei ist“. Verbote hält er für den falschen Weg. Besser seien Anreize – zum Beispiel ein gut ausgebautes Nahverkehrsangebot.

Stress bei Tempo 180

Die allermeisten Befragten wirken entspannt, obwohl das Thema als konfliktträchtig gilt. Urlaubsstimmung? Von Hitzigkeit oder Empörung ist jedenfalls nichts zu spüren. Was aber auffällt an der Güstrower Raststätte: Fahrer besonders teuer und sportlich aussehender Autos wollen meist gar nichts sagen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich bin auch schon mal 180 gefahren“, berichtet die Berlinerin Nadine Gohlke (36). Auf Dauer mache ihr das aber keinen Spaß. „Man ist gestresst und angespannt.“ Ständig müsse man auf potenzielle Gefahrensituationen reagieren. „Am Ende bringt die Raserei nichts“, meint ihr Begleiter Florian Keiner (40). Im nächsten Stau sehe man die ganzen Autos, die man gerade noch überholt, garantiert wieder. „120, das reicht“, sagt der golffahrende Berliner. Eine Tempolimit fänden beide in Ordnung.

Michel Kleinhans hält ein Tempolimit für falsch. Für das Klima wurde es mehr bringen, wenn die Lkw-Verkehr auf die Schiene verlegt würde, meint der Mitarbeiter eines CDU-Bundestagsabgeordneten. Quelle: Martin Börner

Raser an der Heckscheibe

Ortswechsel: Pendlerparkplatz am Stadtrand in der Rostocker Südstadt, Feierabendzeit. „Klar, ein Tempolimit wäre sehr gut“, sagt eine 37-jährige Frau aus Wismar, die gerade in ihren roten Golf steigt. Sie kommt von der Arbeit in Rostock und will nach Hause. Sie erlebe es fast jeden Tag, dass rücksichtslose Fahrer an ihrer Heckscheibe kleben, wenn sie mit Tempo 120 einen Lkw überholt. Die Pendlerin ist überzeugt: Wenn jeder nicht mehr so schnell fahre dürfte, wie er möchte, wäre die 60 Kilometer lange Strecke zur Arbeit und zurück für sie weniger anstrengend.

„Ich fänd’s gut“, sagt ein anderer Autofahrer auf dem Pendlerparkplatz. Der gebürtige Rostocker hat gerade seine Eltern besucht, nun geht es zurück nach Hamburg. Als sein VW-Passat noch neu war, sei er einmal mit 200 Sachen über die Autobahn gebrettert. Seitdem nicht mehr. Im Alltag reichen ihm „110, 120“, alles andere sei überflüssig und umweltschädlich.

Ronny Nowitzki (42) aus Schwaan (Landkreis Rostock) fährt nach eigener Aussage ebenfalls nicht schneller. Aber ihn störe es nicht, wenn andere das tun. „Meinetwegen kann alles so bleiben, wie es ist“, sagt er. Es müsse ja nicht alles gleich immer mit Verboten geregelt werden.

Von Gerald Kleine Wördemann