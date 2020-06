Rostock

Langsam schiebt sich der Tender „ Donau“ an den Molenfeuern vorbei. Nach fast einem halben Jahr im Nato-Einsatz, nimmt er am Donnerstagmorgen wieder Kurs auf den Hafen in Warnemünde. „Es war ein außergewöhnlicher Einsatz – nicht vergleichbar mit den Seefahrten, die wir sonst gewohnt sind“, berichtet Kommandant Bernd Abshagen, als er an Land geht.

102 Tage ohne Landgang

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Versorgungsboot in den letzten Wochen keinen Hafen anlaufen. Für die rund 70 Besatzungsmitglieder bedeutete dies, dass sie insgesamt 102 Tage lang auf ihren Landgang verzichten mussten – zu groß sei die Ansteckungsgefahr gewesen.

Neben Aufgaben als Flaggschiff und logistische Plattform des ständigen Nato-Minenabwehrverbandes (SNMCMG1), mussten die Männer und Frauen von See aus zusehen, wie sich das gewohnte Leben bei den Daheimgebliebenen in rasendem Tempo veränderte und zuspitzte. „Das war für viele eine große mentale Belastung. Wäre innerhalb der Familie etwas passiert, hätten die Soldaten keine Möglichkeit gehabt zu reagieren oder gar in die Heimat zu fahren“, erklärt Korvettenkapitän Abshagen. Umso erfreuter ist er, dass seine Mannschaft diese Seefahrt trotz der erschwerten Bedingungen professionell gemeistert hat.

Begleitet von Musik, einem Helikopter und einem Seenotkreuzer ist am Donnerstagmorgen der Tender „Donau" ein letztes Mal in Warnemünde eingelaufen. 167 Tage war er im Nato-Einsatz.

Sicherstellen der Einsatzbereitschaft

Während ihres Einsatzes diente die „ Donau“ als Führungsplattform für bis zu zwölf Minenabwehreinheiten. Ihre primäre Aufgabe war es, einen Beitrag zur Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft des gesamten internationalen Verbandes zu leisten. Das Boot fungierte quasi als Dienstleister, der alle Einheiten mit dem Nötigsten versorgte. „Ob Schrauben oder Treibstoff, irgendetwas wird immer benötigt“, erklärt ein Sprecher der Marine.

Zudem wurden innerhalb des Verbandes regelmäßig Übungen durchgeführt. Die Besatzung hat an größeren internationalen Manövern wie „Open Spirit 2020“ und „ Baltops 2020“ teilgenommen. Weil auch heute noch zahlreiche Munitionsreste aus den Weltkriegen eine Gefahr für die Seeschifffahrt darstellen, gehört die Altlastbeseitigung in Nord- und Ostsee ebenfalls zu einem der wesentlichen Aufgabenfelder des NATO-Minenabwehrverbandes,

Tender nimmt Kurs auf neuen Heimathafen

Für den Tender ist es das letzte Mal, dass er den Marinestützpunkt Hohe Düne ansteuert. Künftig wird er in Kiel liegen. „Mehr als 26 Jahre lang war das Boot hier stationiert. Für die größtenteils in Rostock sehr stark verwurzelte Besatzung wird dies sicherlich ein ganz besonderer und sehr emotionaler Moment“, so Abshagen. Schließlich werde damit auch ihr Arbeitsalltag nach Schleswig-Holstein verlegt. Bevor aber die „ Donau“, einer Stationierungsentscheidung folgend, ihren neuen Heimathafen anlaufen wird, müsse sie im September noch in die Werft.

Emotionales Wiedersehen

Die Marinesoldaten freuen sich indes, dass sie nun endlich ihre Familien in den Arm nehmen und die nächsten Wochen mit ihnen verbringen können. „Das ist immer wieder ein ganz besonderer Moment“, sagt Obermaat Alexandr Hinsch. Mit jeder Minute, die vergeht, steige die Vorfreude auf das Wiedersehen mit seiner Freundin und auf die wiedergewonnene Freiheit. „Ich kann es gar nicht erwarten, endlich Zeit in der Natur zu verbringen und selbst zu kochen – und zwar was ich will und wann ich will“, meint der 26-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Ähnlich geht es Kommandant Bernd Abshagen. Auch er hat in den vergangenen Wochen vor allem die kleinen alltäglichen Dinge vermisst. Am meisten sehnt er sich aber nach einem ausgiebigen Spaziergang mit seiner Familie. „Sobald ich zu Hause bin, werde ich mir meine Frau und meine Kinder schnappen und mit ihnen das schöne Wetter genießen“, verrät er. „Es tut gut, endlich wieder an Land zu sein.“

Zum Hintergrund Die NATO unterhält vier ständige maritime Einsatzverbände, die von den Mitgliedsstaaten mit Schiffen und Booten besetzt werden und gemeinsam mit Luft- und Landstreitkräften sowie Spezialeinheiten die 2002 aufgestellten NATO-Eingreifkräfte NATO Response Force bilden. Die Einheiten in diesen Verbänden haben ein mehrmonatiges Ausbildungsprogramm absolviert und sind auf hohem Ausrüstungs- und Ausbildungsstand. Sie können nach entsprechenden NATO- und nationalen Beschlüssen schnell verlegt werden und stehen für Operationen im Rahmen des Krisenmanagements genauso zur Verfügung wie für Maßnahmen der kollektiven Verteidigung. Sie unterstehen dem Oberbefehl des NATO-Befehlshabers in Europa. Die NATO Response Force wurde auf Beschluss der Mitgliedsstaaten 2014 um eine als „Speerspitze“ bekannte Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) erweitert, zu der auch die maritimen Einsatzgruppen zählen.

Von Susanne Gidzinski