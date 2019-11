Terror-Verdacht? Polizist in Rostock festgenommen

Rostock

Polizist unter schwerem Verdacht: Sicherheitsbehörden haben einen Beamten der Wasserschutzpolizei in Rostock festgenommen, der im Verdacht steht, illegal Waffen oder Munition zu besitzen. Der 53-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, bestätigt den Vorfall. Es gebe einen Anfangsverdacht „wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz“, so Nowack. Der Verdächtige habe „sich eingelassen“. Dabei handele es sich um einen „Zufallsfund“. Denn ursprünglich sei im Zuge eines Disziplinarverfahrens gegen den Polizisten ermittelt worden. Bei einem Hausbesuch hätten die Ermittler dann die illegalen Gegenstände gefunden. Was genau, das sagte Nowack nicht. Die Ermittlungen dauerten an. Zu Kriegswaffen zählen Granaten, Minen oder vollautomatische Waffen wie Maschinenpistolen.

Zusammenhang zu Terror-Netzwerk „Nordkreuz“ wird geprüft

Wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und anderen Delikten steht derzeit auch ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Landespolizei aus Banzkow bei Schwerin vor Gericht. Marko G. soll unter anderem eine Maschinenpistole der israelischen Marke „Uzi“ illegal erworben und aufbewahrt haben, dazu Tausende Schuss Munition. Gegen weitere Beamte wird ermittelt. G. gilt als Gründer des rechtsextremen Terror-Netzwerks „Nordkreuz“, dem weitere Polizisten und ehemalige Bundeswehrsoldaten angehören sollen. Ob es beim aktuellen Fall des festgenommenen Rostocker Polizisten einen Zusammenhang zu „Nordkreuz“ gibt, konnte die Staatsanwaltschaft noch nicht beantworten, schloss es aber auch nicht aus.

Von Stefan Tretropp/ Frank Pubantz