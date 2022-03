Tesla und Intel siedeln sich nicht in MV an: „Ein Armutszeugnis“

Rostock

Dass MV bei den neuesten großen Wirtschaftsansiedlungen zweier amerikanischer Unternehmen als Standort letztlich nicht infrage kam, wirft bei vielen Lesern die Frage nach dem Grund auf. Nach Tesla in Brandenburg hat Chipfabrikant Intel in der letzten Woche bekanntgegeben, sich für den Standort Magdeburg entschieden zu haben. Zudem hat BASF ein Werk in Thüringen.

Der Investitionsboom macht Hoffnung auf goldene Zeiten im Osten. Nur warum ist der Nordosten scheinbar so unattraktiv?

„Brandenburg und Sachsen/Anhalt haben uns schon lange überholt“

Jörn Lange stellt fest: „Tesla und Intel in kurzer Zeitfolge. Zwei milliardenschwere Konzerne, die unseren Nachbarbundesländern den Zuschlag für die Ansiedlung gegeben haben. Das schafft Tausende neue Arbeitsplätze. Ein Armutszeugnis für die Verantwortlichen in der Landesregierung.“ Lange kritisiert die hiesige Politik. Stattdessen haben sie einen Despoten im Osten Europas durch das Festhalten an alten Seilschaften stark gemacht (Nordstream 1 und 2), damit dieser nun Europa in den Krieg stürzt.“

Lange glaubt zudem: „Rot bzw. Rot-Rot ist ein Investitionskiller für die Ansiedlung führender Industrien und Konzerne. Stattdessen wurden die letzten 30 Jahre Milliarden in marode Werften investiert. Geld wurde verbrannt, mit dem Ergebnis, dass Tausende Menschen trotzdem die Jobs verlieren. Der Trend, sich wirklich neu aufzustellen, wurde und wird schon seit Jahren verschlafen. Brandenburg und Sachsen/Anhalt haben uns wirtschaftlich schon lange überholt. Sehr bedenklich, was unsere Regierung da macht bzw. nicht macht.“

Michael Hase entgegnet: „Dass Tesla nicht nach MV kam, daran waren nicht Manuela Schwesig (SPD) oder Harry Glawe (CDU) schuld. Für Brandenburg sprach zum einen die Nähe zu Berlin und zu Polen. Somit stehen mehr Prestige und Arbeitskräfte bereit. MV wurde nur benutzt, damit sich Brandenburg mehr bewegt und Tesla bessere Konditionen anbietet.“

Lennart Erbschlecht hingegen hätte sich „ganz klar für Mecklenburg“ entschieden. „Der ganz große Punkt wäre der Hafen gewesen.“ Tesla, davon ist Erbschlecht überzeugt, werde eh in Rostock noch ein Terminal bauen. „Dazu sind wir genauso dicht an Polen dran, auch wenn bei Tesla nur ein kleiner Teil polnischer Angestellter arbeitet. Wir haben einen Flughafen und eine super Autobahnanbindung. Das hat allein wieder einmal die Regierung verbockt, wie auch schon bei BMW damals.“

„Unsere Gigafabrik heißt Werften und da gibt’s genug zu tun“

Eine Ansiedlung des gestern feierlich eröffneten Werks hätte auch Michael Friedrich für gut befunden: „Also ich finde durchaus, dass das in dem Fall für MV positiv ausgegangen ist.“

Jörg Dickmanns wirft die Frage dazu auf: „Wo wollten wir denn 10 000 Arbeitnehmer hernehmen oder ansiedeln? Da Pendeln langsam unbezahlbar wird, hätte Herr Musk auf dem Betriebsgelände ja noch eine Kleinstadt mit einer kompletten Infrastruktur hochziehen müssen.“

Und Bernhard Hübner schließlich: „Ich möchte mein Grundwasser und Bäume gerne behalten. Bloß für einen Wagen, den sich sowieso nur zehn Prozent in MV leisten können und wollen, dafür gleich eine Fabrik? Unsere Gigafabrik heißt Werften und da gibt’s genug zu tun“, ist Hübner sicher.

Von Juliane Lange