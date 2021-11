Tesla wollte Gigafactory in MV bauen: „Zum Glück hat es nicht geklappt“

Rostock

Tesla in MV: Das hätte eine Erfolgsgeschichte werden können. Oder ist es doch besser, dass es nicht dazu gekommen ist und die Gigafactory nun im brandenburgischen Grünheide am Rand von Berlin angesiedelt ist?

Leser diskutieren das jedenfalls gerade hitzig. Fest steht: Das Werk von Tesla-Chef Elon Musk gilt als eines der wichtigsten aktuellen Industrieprojekte in Deutschland. Und mindestens seit Baubeginn ist es umstritten – etwa wegen des enormen Wasserbedarfs in einer äußerst wasserarmen Region.

Anwohner, Bürgerinitiativen, Umweltverbände protestieren seither gegen die Industrie-Ansiedlung. Dass sich Tesla nicht für MV entschieden hat, liege daran, so heißt es aus Regierungskreisen, dass das Land nur halbherzig Flächen angeboten habe und Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) zu spät vom Vorgang unterrichtet wurde.

Annette Schulz sieht die Ansiedlung kritisch: „Im Namen des Geldes ist alles möglich. Man erfährt aus dem Beitrag, dass Brandenburg gar nicht begeistert ist. Die Produktion verbraucht Unmengen an Wasser. Die wissen nicht, wo sie es herbekommen sollen. Auch die umliegenden Kommunen werden große Probleme bekommen.“ Anke Lippski sagt: „Er hat sich gut in Deutschland eingekauft.“

Bernd Schwanbeck bedauert indes die Nichtansiedlung: „Damals BMW, heute Tesla.“ Was könne man auch von den Regierungen erwarten?, fragt er. Kornelia Gent aber hält dagegen: „Ich finde es gut. So wird wenigstens keine Natur vernichtet, so wie es der Herr Musk anderswo getan hat.“

Hier fügt Bernhard Hübner hinzu: „Ich möchte mein Grundwasser und Bäume gerne behalten. Bloß für einen Wagen, den sich sowieso nur zehn Prozent in MV leisten können und wollen, dafür gleich eine Fabrik! Unsere Gigafabrik heißt Werften, und da gibt’s genug zu tun.“

Sigrid Ising schließt sich an: „Ich habe nur gedacht, zum Glück hat es nicht geklappt. Unsere Natur und der Tourismus danken es.“ Liz Nm meint: „Er (Elon Musk, Anm. d. Red.) weiß, was er machen kann. Umweltbedenken hat er unter Garantie nicht.“

„Verschlafene deutsche Bürokratie“

Ingo Brandt hat sich immer offen für die Pläne des Multimilliardärs Musk gezeigt, der in Deutschland zuletzt auf einigen Widerstand traf: „Tja, da stößt die verschlafene deutsche Bürokratie auf einen visionären Unternehmer. Der eigentliche Skandal ist, dass man in diesem Land oft für das kleinste Bauvorhaben jahrelange Genehmigungsverfahren durchlaufen muss. So geht das wirklich nicht weiter, Tesla hat da völlig recht.“

Ähnlich äußert sich Dirk Brettschneider, der den Bau der nun bald fertigen Halle in Grünheide mit Staunen verfolgt hat: „Wenn man bedenkt, wie lange der Bau eines Flughafens, Theaters oder Bahnhofs normalerweise dauert, ist das Rekordtempo. Natürlich sind deutsche Behörden überfordert. Da dauert ein Planfeststellungsverfahren für drei Kilometer Autobahn schon 13 Jahre. Der Gewinner ist letztlich China. Wie kann ein Amerikaner es wagen, die schlafenden Faulpelze der Michelbehörden wachzurütteln?“

Fehlende endgültige Genehmigungen ließen das Projekt immer wieder ins Stocken geraten. Michael Schäfer meint dazu: „Die Kapazitätsplanung für das Werk war von Anfang an absurd. Mit 500 000 Autos jährlich würde Tesla doppelt so viele Stromer produzieren wie in Deutschland aktuell insgesamt jährlich verkauft werden. Und die Verkaufszahlen flachen bereits wieder ab, während jetzt erst die traditionellen Autohersteller mit ihren eigenen E-Mobilen auf den Markt drängen. Ich befürchte ernsthaft, das Tesla-Werk in Grünheide ist der Beginn einer wundervollen Bauruine.“

Olaf Bräutigam gibt zu bedenken: „Alle schreien nach Klimaschutz und E-Autos. Die produzieren sich leider nicht von alleine. Das ist genauso mit dem Öko-Strom. Der soll von Windrädern und Co. produziert werden, aber keiner will die Windräder in seiner unmittelbaren Umgebung haben.“

Von Juliane Lange