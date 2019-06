Tessin

Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens im Freibad „Tessiner Südsee“ steht der Ort bei Rostock unter Schock. Das Kind ging nach Angaben der Bürgermeisterin Susanne Dräger in die vierte Klasse der örtlichen Grundschule. Ein für Dienstag dort geplanter Lesewettbewerb wurde kurzfristig abgesagt, die Schüler in Morgenkreisen informiert. Einige von ihnen zündeten Kerzen an.

Grund für den Unfall weiter unbekannt

Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist weiterhin unklar. Nach OZ-Informationen konnte die Zehnjährige nicht schwimmen. Der Bademeister des Freibads hatte den leblosen Körper am Montagnachmittag im Schwimmer-Bereich des Freibads entdeckt. Nach Schilderungen von Bürgermeisterin Susanne Dräger sprang er sofort ins Wasser, zog das Mädchen an Land und begann mit der Reanimierung, bis die Rettungskräfte eintrafen. Das Mädchen wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Rostock geflogen. Dort ist es gestorben.

Offen ist, wann das Freibad wieder öffnet

Trotz des tragischen Ausgangs habe die Rettungskette aus Sicht von Susanne Dräger funktioniert. Eltern und Bademeister wurden seelsorgerisch betreut. Unklar ist, mit wem das Mädchen das Freibad besucht hatte.

Noch nicht geklärt ist, ob die „Tessiner Südee“ am Dienstag wieder öffnet. „Wir werden sehen, ob sich das Personal dazu in der Lage fühlt“, sagt Susanne Dräger.

