Sanitz

Unternehmer Torsten Heier (49) hat eigentlich genug Baustellen. Wie in der Baubranche üblich sind die Auftragsbücher gut gefüllt, seine 30 Mitarbeiter sind zwischen Rostock, Barth, Greifswald und Güstrow im Einsatz. Doch dann kam quasi fast über Nacht am Mittwoch die 3G-Regel am Arbeitsplatz – und seitdem hat der Diplom-Ingenieur eine ganz neue, ungewollte Baustelle.

Der Firmenchef der Heier und Heier Bau-GmbH musste sich wie tausende andere Arbeitgeber in MV plötzlich mit den Impfungen seiner Mitarbeiter, Öffnungszeiten von Testzentren und Schnelltests beschäftigen. Grund dafür sind die neuen Corona-Bestimmungen, die viele Unternehmen in ein Testchaos gestürzt haben.

Teststelle in Sanitz hat nur dienstags und freitags geöffnet

Ungeimpfte Kollegen brauchen seit Mittwoch täglich einen offiziellen Covid-19-Antigen-Test vor Arbeitsbeginn. Es sei ein Riesenaufwand, sagt Heier. Denn alles müsse jetzt genau protokolliert werden. Zunächst habe er herausfinden müssen, wer bisher nicht geimpft sei. Sieben der 30 Mitarbeiter bei der Heier und Heier Bau-GmbH (Huh) müssen sich jetzt täglich vor der Arbeit testen. In Sanitz gibt es aber nur eine offizielle Teststelle und die hat auch nur dienstags und freitags für ein paar Stunden auf. In den umliegenden Orten sieht es genauso oder noch schlechter aus. „Wie soll das also gehen?“, fragt sich Heier.

Der Diplomingenieur wird aktiv: Mit jedem Mitarbeiter habe er persönliche und intensive Gespräche geführt. „Wir haben die Konsequenzen besprochen, was die nächsten Wochen auf sie zukommt und dass sie jetzt ohne Test nicht mehr arbeiten dürfen“, sagt Heier. Einige hätten bereits von sich aus entschieden, dass sie sich unter diesen Umständen doch impfen lassen werden. Am Ende der Gespräche sind aber sogar sechs von sieben Angestellten dabei: Sie werden sich in den nächsten Tagen gegen Covid-19 impfen lassen.

„Dann hätte der Staat eine Impfpflicht einführen sollen“

„Ich freue mich darüber, dass sie sich impfen lassen, aber ich weiß, dass auch eine gewisse Unzufriedenheit da ist“, sagt der Sanitzer. Die Menschen fühlten sich in die Ecke gedrängt. Einige hätten ihm gesagt: Dann hätte der Staat doch eine Impfpflicht einführen sollen. Den Leuten die Wahl zu lassen und dann durch die Hintertür massiven Druck aufzubauen, ärgere viele.

Auch wenn er froh sei, dass sich nahezu alle impfen lassen, bleibe das Riesenproblem mit den Tests in den kommenden fünf, sechs Wochen leider bestehen, bis seine Mitarbeiter als vollständig geimpft gelten. Der Arbeitstag auf dem Bau beginnt um sieben, die Angestellten fahren von zu Hause mit den Betriebsfahrzeugen in der Regel direkt zur Baustelle, damit unnötige Kontakte auf dem Firmengelände vermieden werden. „Wo sollen sie sich vorher testen, wenn noch nichts aufhat?“, fragt Heier. Abends das gleiche Problem: Bis 18 oder besser 20 Uhr müssten die Testzentren offen sein, damit es für Arbeiter, die vom Einsatzort zurückkehren, möglich sei, sich für den nächsten Tag zu testen. In der Region Sanitz bislang unmöglich.

Nach der Erstimpfung sollten einfachere Regeln gelten

„Ich hätte es gut gefunden, wenn es für all jene, die nun die erste Impfung bekommen, auch eine einfachere Regel geben würde. Beispielsweise, dass sie sich nur zwei Mal die Woche testen müssen, wie bislang bei den Kindern in der Schule“, betont der Unternehmer.

Um dem Testchaos zu entgehen, hat der Sanitzer Unternehmen bei einem Großhändler nun 1000 Tests bestellt. Er hofft, dass sie in der nächsten Woche ankommen. Zweimal pro Woche müsse er als Arbeitgeber einen kostenfreien Test für die Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Das seien dann Schnelltests unter Aufsicht, das Ergebnis wird protokolliert und an die Firma per Smartphone weitergeschickt, wenn die Angestellten unterwegs sind.

Infrastruktur fehlt, die Zeit sei zu knapp gewesen

An den anderen drei Tagen müssen sich die Arbeitnehmer eigentlich selbst um einen Test bemühen. Heier betont: „Aber ich will meine Leute dabei unterstützen.“ Von der Landespolitik wünscht sich der 49-Jährige, dass sie schneller die nötige Infrastruktur für die Testpflicht bereitstellt.

Kritik hatte es bereits auch von der Industrie- und Handelskammer (IHK) gegeben: Die Zeit, eine 200 Seiten lange Corona-Landesverordnung im Betrieb quasi über Nacht umzusetzen, sei einfach zu knapp, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries gegenüber der OZ. Viele Unternehmer seien völlig verzweifelt. Zumal sie den Impfstatus ja erst seit dieser Woche überhaupt abfragen dürften. Auf der anderen Seite stünden die Mitarbeiter, die sich – wenn noch nicht geimpft – mit der neuen Situation überfordert fühlen.

Von Virginie Wolfram