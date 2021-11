Rostock

Keine freien Termine, lange Schlangen, ausgegangene Schnelltests: Die Liste der Herausforderungen, mit denen die Bevölkerung und die Mitarbeitenden in den Testzentren im Land mit Einführung der 2G-plus-Regel am vergangenen Donnerstag konfrontiert sind, ist nach Auffassung vieler Betroffener zu lang. Entsprechend wird Kritik laut.

Christine Radtke findet die Situation „extrem schlecht“. Was umso schwerer wiege, weil jetzt auch die Kinder Tests benötigen, wenn sie zum Sport wollen oder so. „Sport aber gehört nach meinem Verständnis zum Erhalt einer guten Immunabwehr dazu.“

OZ-Leser sauer: „Ohne Kommentar“

Bernd Sturzrehm meint: „Ohne Kommentar“, um noch hinzuzufügen: „Wenn die Corona-Regeln von den Menschen umgesetzt werden sollen laut Landesverordnung, dann müssen auch die sachlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Aber anscheinend ist es für die Landesregierung durchaus zumutbar, drei bis vier Stunden am Testzentrum anzustehen.“

Für Jana Gelbe-Haußen stelle sich schon die Frage: „Wie komme ich ohne Test mit ÖPNV zum Testzentrum, wenn ich ohne Test gar nicht in den ÖPNV rein darf? Auf der Hinfahrt ein Ordnungsgeld riskieren? Hoffen, dass gerade nicht kontrolliert wird?“

Centogene macht mit Tests Schluss

Aus dem Testaufwand schließt Thomas Luck: „Und sie lassen sich nicht aus Überzeugung impfen, sondern aus Angst vor Jobverlust und unter Zwang.“ Und Petra AK sieht es so: „Wenn Politik etwas beschließt, was völlig an der Realität vorbei ist ... Dieses geforderte Affentheater ist nicht umsetzbar.“ Zimo Vanderküste beurteilt die Lage genauso: „Man, das ist ja sehr gut durchdacht mal wieder. Chapeau an die Regierung von MV. Alles, was sie immer anfassen, hat Hand und Fuß.“

Auch die Meldung, dass das mittlerweile international bekannte Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene Schluss macht mit Corona-Tests, hat Kritik ausgelöst. Von Unternehmensseite wurde der Schritt so begründet: „Die Zahlen [...] veranlassen uns dazu, uns wieder auf unser Kerngeschäft mit seltenen Krankheiten zu konzentrieren und zu wachsen und die strategische Umsetzung voranzutreiben“, kommentiert Andin Oswald, CEO bei Centogene. Seit Beginn der Pandemie hatte die Firma bundesweit Corona-Tests angeboten.

„Worüber wird hier gejammert?“

Uwe Schwarz mosert: „Das ist typisch für maximal gewinnorientierte Unternehmen. Und das gerade in der jetzigen Phase diese Tests gebraucht werden, ist denen völlig egal. Hilfe für Menschen gibt es nur, wenn man damit auch richtig verdienen kann.“

Sebastian Doehler aber stellt sich da die Frage: „Worüber wird hier gejammert? Dass ein privates Unternehmen natürlich Gewinne erwirtschaften muss, sollte klar sein.“ Über Centogene zu motzen, sei nicht der richtige Weg. Ansprechpartner der Misere seien laut Doehler „Herr Madsen, Herr Bockhahn, und/oder Frau Schwesig“.

Die Termine, um sich testen zu lassen, sind vielerorts viele Tage im Voraus zu buchen, spontan geht es kaum. Und wenn, so ist es die Erfahrung von Stefanie Kipnick, zu „Topzeiten, wo andere schon längst arbeiten müssen oder noch arbeiten sind.“ Kurt Brakelmann sagt: „So ein Chaos wie derzeit kenne ich aus der Zeit in der DDR nicht.“

Von Juliane Lange