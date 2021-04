Rostock

Seit Montag (12. April) gilt in Kitas in MV die erweiterte Testpflicht. Demnach müssen sich Kinder mit Schnupfen, Husten und ähnlichen Symptome, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, testen lassen. Sofern die Eltern dann einen negativen Test vorlegen können, dürfen sie wieder in die Kindertagesstätte. Wird das Kind positiv getestet oder lassen die Eltern ihr Kind nicht testen, müssen sie zu Hause bleiben.

Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich. In einer OZ-Umfrage wollten wir von unseren Lesern wissen, wie sie die Testpflicht für die Kinder finden. Bisher haben 874 Personen abgestimmt und ihre Meinung abgegeben. Eine klare Mehrheit hat sich gegen das Testen von Kita-Kindern ausgesprochen. Ganze 76,7 Prozent stimmten für „Nicht gut“.

OZ-Umfrage: Wie finden Sie die Testpflicht bei Kita-Kindern in MV?

Etwa ein Fünftel (21,3 Prozent) findet es gut, dass Kinder mit Symptomen getestet werden, bevor sie in die Kita gehen. Die restlichen 2,1 Prozent der Teilnehmer haben noch keine klare Meinung und stimmten für „Ich weiß nicht“.

