Testpflicht beim Einkaufen in MV gestartet: „Es ist eine absolute Katastrophe“

Bad Doberan/Greifswald/Schwerin

„Zutritt nur mit aktuell negativem Corona-Test“: Diese Botschaft steht seit Dienstag an vielen Geschäften im Land. Vielerorts und in vielen Bereichen gilt nun die Testpflicht. Zur Shoppingtour muss ein negatives Corona-Ergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 24 Stunden alt ist. „Es ist eine absolute Katastrophe, schlimmer geht es gar nicht. Ich weiß echt nicht, wie das weitergehen soll“, zieht Modehändlerin Birgit Jesske am ersten Tag eine traurige Bilanz. Jesske betreibt gleichnamige Modehäuser in Stralsund und Greifswald. „Am Vormittag hatten wir in Stralsund zwei, in Greifswald drei Kunden.“

Unsicherheit ist groß

Viele Kunden seien verunsichert, würden bei den ganzen Regelungen nicht mehr durchsehen. „Viele Apotheken hier bieten die Schnelltests gar nicht an und im Schnelltestzentrum ist das nur bis 16 Uhr möglich – da arbeiten viele noch und haben gar keine Zeit.“

Auch die Selbsttests, die in Apotheken, Drogerien und online gekauft werden können, seien keine gute Lösung. Diese müssen, so die Landesregierung, direkt vor Ort gemacht werden und sind nur für das jeweilige Geschäft gültig. „Unsere Apotheke bekommt erst Ende der Woche wieder Selbsttests für 8,50 Euro“, sagt Jesske. „Kein Kunde, der durch die Läden bummeln möchte, zahlt jedes Mal 8,50 Euro und wartet dann eine viertel Stunde vor dem Geschäft. Wir können ihn ja nicht reinlassen, solange das Ergebnis nicht feststeht.“

„Froh, den Termin wahrnehmen zu können“

Bereits seit vergangenem Mittwoch gilt die Testpflicht bereits für körpernahe Dienstleistungen, etwa für den Friseurbesuch. „Es ist zeitaufwendig. Aber eigentlich ist das richtig, weil es ein Stück Sicherheit gibt“, sagt Mariella Reimer aus Satow, die sich bereits vor Ankündigung der Testpflicht einen Friseurtermin bei Marco Schulz in Bad Doberan gesichert hat. Absagen war für sie keine Option. „Im Testzentrum bei uns in Satow geht das eigentlich schnell“, sagt die 43-Jährige. „Ich habe heute frei und da ich meinen Friseurtermin sogar vorverlegen konnte, bin ich morgens schnell zum Test und jetzt beim Friseur.“ Das Test-Zertifikat ist 24 Stunden gültig, einen Einkaufsmarathon plant sie nun aber nicht. „Beim Einkaufen bleibe ich wohl beim Online-Shopping.“

Viele Termine abgesagt

So wie die Kundin reagieren nicht alle, wie Friseurmeister Marco Schulz weiß. „Die Bücher waren voll bis Ende April. Durch diese Geschichte wird das jetzt wieder ausgebremst“, sagt der Friseurmeister, der mit einem Rückgang der Kundenzahlen um 30 bis 50 Prozent rechnet. „Wenn man die Teststrategie richtig aufbaut, kann sie Vorteile und Erfolg haben. Aber so funktioniert das nicht.“

Schulz kritisiert vor allem den Umgang mit den mitgebrachten Selbsttests, die die Kunden in einem separaten Bereich 15 Minuten vor dem Termin durchführen. „Wenn die Kundin, die sich hier jetzt bei mir testet, im Anschluss noch einkaufen oder sogar einen Kaffee trinken gehen könnte, bekäme das eine ganz andere Wertigkeit. Ich könnte die Echtheit und Aktualität des Tests bestätigen.“

Die Hälfte der Kunden würden mit einem Test aus dem Testzentrum, andere mit einem Selbsttest kommen. Tamara Garkisch aus Kühlungsborn hat beides dabei. „Ich hatte mir vorsorglich einen Selbsttest aus der Apotheke geholt, dann aber doch einen Termin im Testzentrum bekommen“, sagt die Kosmetikerin. Sie kritisiert die Testpflicht aufgrund der fehlenden Möglichkeiten. „Kühlungsborn hat bis heute kein Testzentrum. Ich bin gezwungen, nach Bad Doberan oder Neubukow zu fahren.“ Alternativ einen kostenpflichtigen Selbsttest zu verwenden, hält die 45-Jährige für ungerecht. „Wenn die Regierung das so möchte, sollte sowas auch überall und kostenfrei zugänglich sein.“

Verbände: Testpflicht kommt Schließung nahe

Die Landesinnungsmeisterin Ines Tietböhl spricht von einer schwierigen Situation für die Branche, viele seien verunsichert. „Wir haben in den vergangenen Tagen viele bittere Absagen kassiert“, sagt sie. „Gerade heute haben wieder viele Kunden ihre Termine abgesagt, weil sie so schnell keinen Termin im Testzentrum bekommen haben.“ Ein Selbsttest draußen im Regen sei – gerade für ältere und schwache Menschen – keine Option. Mit Handwerk habe der Mehraufwand, den die Friseure nun leisten müssen, nichts mehr zu tun. „Aber wir sind froh, geöffnet zu haben. Wir kämpfen uns da durch.“

Ähnlich kritisch äußern sich mehrere Verbände. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Kundschaft wegbleibt. Dies gilt insbesondere für die körpernahen Dienstleistungen“, sagt Sven Müller, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes VUMV. Eine Öffnung unter diesen Einschränkungen sei zwar besser als eine Schließung, es käme dem jedoch nahe. Mareike Petersen vom Handelsverband Nord betonte, dass für Händler immer mehr Hürden hinzukommen würden. Die Tests seien regional mitunter schwierig zu bekommen.

Engpässe sollen behoben werden

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden die bestehenden Test-Strukturen täglich erweitert, sodass zeitnah alle Bedarfe befriedigt werden sollen. Engpässe in der Verfügbarkeit von Corona-Schnelltests in Mecklenburg-Vorpommern sollen nach Worten von Harry Glawe zeitnah beendet sein. Das Land habe zwei Schnelltestbestellungen – 2,1 Millionen und 250.000 Stück – ausgelöst, die Tests bereits erhalten und größtenteils im Land verteilt. Auch das Netzwerk an Testzentren soll erweitert werden.

Von Katharina Ahlers