Rostock

Seit dem 6. April muss vor dem Einkaufen in vielen Geschäften des Einzelhandels in MV ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. In Rostock gilt das erst ab Sonnabend (10. April). Für die Testpflicht besteht anders als bei der Maskenpflicht keine Altersbeschränkung. Das teilt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in MV auf Anfrage mit. Somit müssen also auch Kinder oder gar Babys für körpernahe Dienstleistungen oder beim Einkaufen zum Beispiel in Spielzeugläden ein negatives Testergebnis vorweisen beziehungsweise vor Ort einen Selbsttest durchführen (lassen).

Dieser Test kann entweder beim Kinderarzt vorgenommen werden oder in einem Schnelltestzentrum wie unter anderem in einer Apotheke, die diese Leistung anbietet. Allerdings gilt dabei zu beachten, dass einige Schnelltestzentren den Test erst ab 14 Jahren durchführen, wie zum Beispiel die Adler-Apotheke in Rostock. Auch bei den Testzentren „Bürgerschnelltest Gbr“ von Kulturschaffenden aus Rostock, wie jenes vor dem Kröpeliner-Tor-Center, heißt es auf der Website: Tests erst ab 14 Jahren.

Test bei Kindern mit Einverständnis der Eltern

Laut Axel Pudimat, Vorsitzender des Landesapothekenverbands MV gebe es aber keine Altersbeschränkung, die den Apothekern vorgegeben wird. Ihm zufolge liege die Entscheidung, ob Kinder getestet werden, im Ermessen der Eltern. Diese müssen die Minderjährigen begleiten und können darüber verfügen, ob ihr Kind getestet werden soll. Dies sei auch in seiner Aesculap Apotheke im Rostocker Stadtteil Lütten Klein die Regel.

Dass Thema Testpflicht beim Einkaufen für Kinder werde durch Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe beim nächsten MV Gipfel in der kommenden Woche aufgegriffen, heißt es vom Ministerium.

Von OZ