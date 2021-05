Testpflicht für Eltern in Kitas von MV: Was Sie jetzt wissen sollten

Rostock

Am Dienstag gab die Regierung in MV weitere Öffnungsschritte und Lockerungen bekannt. Ab dem 17. Mai können Kitas landesweit wieder öffnen. Jedoch gibt es einige Regeln, die von der Inzidenz des Landkreises abhängen.

Darf mein Kind bei einer Inzidenz von unter 100 ab Montag wieder in die Kita?

Laut der Beschlüsse des Landes dürfen die Kitas ab dem 17. Mai wieder öffnen. In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen der Inzidenzwert unter 100 liegt, ist ein Regelbetrieb vorgesehen. Dort gibt es keine Einschränkungen im Bezug auf die Betreuungszeit und auch keine Testpflicht.

Darf mein Kind in die Kita, wenn der Inzidenzwert über 100 liegt?

Auch bei Inzidenzwerten zwischen 100 und 165 gibt es keine Einschränkungen in der Betreuungszeit und die Kinder dürfen normal in die Kita gehen. Es gibt jedoch eine Testpflicht für Eltern.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was bedeutet die Testpflicht für Eltern bei einer Inzidenz über 100?

Wenn in einer Region der Inzidenzwert zwischen 100 und 165 liegt, gehen Kitas in eine sogenannte Schutzphase. Das bedeutet, dass Eltern zweimal die Woche einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, wenn sie ihre Kinder in die Kita bringen oder abholen.

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese sagte dazu in einer Pressemitteilung: „Wir halten die Kitas somit auch bei einer Inzidenz über 100 offen. Dafür müssen sich die Eltern zweimal in der Woche testen: beim Testzentrum, Arbeitgeber oder per Selbsttest. Wir können im Gegenzug darauf verzichten, die Kleinsten der Belastung von Tests auszusetzen; diesen Stress können ihnen die Eltern abnehmen.“

Wie muss ich meinen negativen Corona-Test nachweisen?

Wer eine Kita-Einrichtung betreten möchte, braucht als Nachweis eine Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest (Testzentrum oder Arztpraxis), eine Selbsterklärung zu einem zu Hause durchgeführten Test oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers, sollten regelmäßige Corona-Tests auf der Arbeit stattfinden. Das Sozialministerium hat ein Formular zur Selbsterklärung eines negativen Testergebnisses herausgegeben. Das kann auf der Homepage des Ministeriums heruntergeladen werden. Laut Sozialministerium sollen die Testungen jedoch nicht an zwei aufeinander folgenden Tagen erfolgen.

Warum gibt es diese Elterntestpflicht?

Das Sozialministerium hat erklärt, dass nach Aussagen der Epidemiologen, die das Infektionsgeschehen in der Kindertagesförderung beobachten, deutlich wird, dass Eltern die Infektionen an die Kinder weitergeben. Darum sollen die Eltern regelmäßig getestet werden. Durch diese Maßnahme werden Kinder nicht weiter der Belastung von Tests ausgesetzt.

Darf mein Kind in die Kita, wenn die Inzidenz über 165 liegt?

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 165 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt müssen die Kitas wieder schließen. Das bedeutet, es gibt lediglich eine Notbetreuung.

Entfällt somit die Testpflicht für Kitakinder?

Kinder mit einer Schnupfnase und anderen Symptomen sollen weiter in der Kinderarztpraxis oder im Abstrichzentrum getestet werden. Eine regelmäßige Testpflicht gibt es jedoch nicht mehr.

Was, wenn beide Eltern das Kind zur Kita bringen. Müssen dann beide Elternteile zwei Tests pro Woche vorweisen?

Das Sozialministerium hat in einem Dokument über die Teststrategie beschrieben, dass es ausreicht, wenn ein Elternteil aus dem Haushalt die Testpflicht erfüllt: „Das bedeutet, dass bei einer zweimaligen Testpflicht pro Woche die Verpflichtung auf beide Elternteile aufgeteilt werden kann.“ Das Sozialministerium empfiehlt jedoch, dass sich ein Elternteil zweimal in der Woche testen lassen sollte.

Von Nora Reinhardt