Schwerin

Kinder, die Kitas und Tagespflegestellen in MV besuchen, müssen bei Symptomen, die auf das Coronavirus hindeuten könnten ab kommenden Montag (12. April) getestet werden. Das teilte das Sozialministerium am Freitag mit. „Den aktuellen Meldedaten ist zu entnehmen, dass die Zahl der Neuinfektionen bei Kindern im Alter zwischen 0 und 5 Jahren in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen ist“, verdeutlichte Sozialministerin Stefanie Drese am Freitag in Schwerin.

Deshalb sollen nach der medizinischen Fachexpertise der Universitätsmedizin Rostock, des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) sowie des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV gezielt die Testungen für symptomatische Kinder ausgeweitet und dabei qualitativ hochwertige Verfahren wie die PCR-Testungen durchgeführt werden.

Kinder mit Husten, Schnupfen und Co. müssen getestet werden

Konkret bedeutet das, dass es Vorsorgemaßnahmen für Kinder gibt, die Symptome wie Husten, Hals-, Kopf- oder Gliederschmerzen, Schnupfen, Fieber, Störung des Geruchs- und Geschmackssinns, Durchfall oder Erbrechen aufweisen, sofern diese nicht von chronischen Erkrankungen stammen.

Ab dem 12. April soll in diesen Fällen vor einem Besuch der Kindertageseinrichtung eine Abklärung beim Haus- oder Kinderarzt mittels eines PCR-Tests oder alternativ eines Schnelltests erfolgen. Ein Nachweis vom Arzt wird dafür benötigt.

Kinder ohne negativem Testergebnis dürfen eine Woche nicht in die Kita

Bei einem negativen PCR-Test und einer milden Symptomatik darf das Kind in die Kita oder Kindertagespflegestelle. Sollte das Kind coronatypische Symptome aufweisen und die Eltern lehnen einen Test ab, darf es mindestens eine Woche nicht in die Kindertagesstätte, heißt es in der Pressemitteilung.

Eltern müssen damit auch die Gesundheitsbestätigung, die die Eltern am ersten Tag der Förderung unterschreiben mussten, ab Montag erneut unterzeichnen, da diese an die neuen Regeln angepasst wurde.

Kinder Testen zum Schutz der Familien und Erzieher

„Die Maßnahmen sind nach Ansicht der Expertinnen und Experten erforderlich, um frühzeitig Infektionen auch bei kleinen Kindern zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen“, betonte Drese, die hervorhob, dass nur Kinder mit Symptomen zur Arztpraxis müssen. Die PCR-Testung diene bei Symptomen dem Schutz der eigenen Kinder, aber auch von Familien und der Fachkräfte.

Drese: „Allen Beteiligten ist natürlich bewusst, dass insbesondere Kinder im Krippenalter häufiger Schnupfen haben. Bei Kleinkindern, die an Covid-19 erkranken, ist jedoch Schnupfen in 23 Prozent der Fälle ein Symptom von Covid-19. Sofern der PCR-Test bei dem Kind negativ sein sollte und es sich nur eine milde Symptomatik handelt, kann das Kind wieder in die Kita gehen.“

Erzieher können sich wöchentlich zweimal testen lassen

Dem Kitapersonal soll als weitere Schutzmaßnahme neben der Möglichkeit der Impfung seitens des Landes zweimal wöchentlich die Anwendung kostenloser Schnell- oder Selbsttests zur Verfügung gestellt werden. Ab dem 12. April soll wöchentlich eine Meldung zu den durchgeführten Tests an die Universitätsmedizin Greifswald im Rahmen des Projekts „Zentrale Erfassung von Covid-19 Antigen-Schnelltests (ZEPOCTS)“ gemacht werden.

Der seit dem 22. Februar geltende Kita-Stufenplan für die Öffnungen im Bereich der Kindertagesförderung gilt weiterhin. Drese: „Diese verlässlichen und gut kommunizierten Corona-Regelungen haben sich nach Einschätzung aller Akteure bewährt.“

Von OZ