Rostock

Seit Montag gelten in MV erweiterte Testregelungen in Kinderpflegeeinrichtungen. Doch was genau besagen die neuen Regeln? Bei welchen Symptomen muss mein Kind zu Hause bleiben? Wie und von wem wird der Corona-Test gemacht? Und warum ist das nötig? Grundlegend solle die ausgeweitete Teststrategie laut Stefanie Drese (Sozialministerin) dafür sorgen, dass Infektionen bei Kindern frühzeitig erkannt werden und Infektionsketten unterbrochen werden können.

In einer Pressemitteilung erklärt Drese: „Den aktuellen Meldedaten ist zu entnehmen, dass die Zahl der Neuinfektionen bei Kindern im Alter zwischen null und vier Jahren in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen ist“. Der Plan der Regierung ist also von nun an auch in Kitas: testen, testen, testen.

Wann muss mein „Kitakind“ einen Corona-Test machen?

Laut siebter Version der Corona-Kindertagesförderungsverordnung müssen Kinder, die in die Kita gehen, einen Corona-Test machen lassen, wenn sie Symptome zeigen, die für eine Corona-Infektion sprechen könnten.

Bei welchen Symptomen muss mein Kind einen Corona-Test machen?

Wenn Ihr Kind Symptome wie: Husten (nicht durch eine chronische Erkrankung verursacht), Hals-, Kopf- oder Gliederschmerzen, Schnupfen (nicht durch Heuschnupfen oder eine Allergie verursacht), Fieber, Störung des Geruchs- und Geschmackssinns, Durchfall oder Erbrechen hat, muss ein Corona-Test gemacht werden, bevor Ihr Kind wieder in die Kita gehen darf.

Wie wird ein Corona-Test bei Kindern gemacht?

Bei den Kindern soll ein PCR-Test gemacht werden, um herauszufinden, ob das Kind mit dem Coronavirus infiziert ist. Der wird so vorgenommen wie bei Erwachsenen, allerdings gibt es für Kinder dünnere und flexiblere Stäbchen.

Wo wird dieser Corona-Test gemacht?

Der Corona-Test kann bei Ihrem Hausarzt oder bei Ihrem Kinderarzt gemacht werden. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales rät, sich immer vorab telefonisch bei dem betreffenden Arzt zu melden. Nach dem Besuch beim Arzt soll dieser einen Nachweis ausstellen, der bei der Kita vorgezeigt werden kann.

Wann muss mein Kind zu Hause bleiben?

Ihr Kind muss zu Hause bleiben, wenn es einen positiven Corona-Test hat oder wenn das Kind trotz Symptomen keinen Corona-Test macht. In dem Fall sollen Kinder mindestens sieben Tage zu Hause bleiben, jedoch mindestens, bis sie wieder ganz genesen sind.

Kann mein Kind nach einem negativen Test sofort wieder in die Kita?

Wenn das Kind nur leichte Symptome hat und Sie einen negativen PCR-Test Ihres Kindes vorweisen können, kann Ihr Kind wieder in die Kinderpflegeeinrichtung gehen.

Bekomme ich Kinderkrankengeld, wenn ich mit meinem Kind zu Hause bleiben muss?

Laut Bundesministerium können Eltern Kinderkrankentage in Anspruch nehmen, wenn einem Kind aufgrund eines positiven Tests der Kitabesuch untersagt wird. Auch Eltern, die im Homeoffice arbeiten, können davon Gebrauch machen. Wenn Sie eine gesetzliche Krankenversicherung haben, haben Sie 2021 Anspruch auf 20 statt zehn Kinderkrankentage. Bei mehreren Kindern hat ein Elternteil sogar Anspruch auf bis zu 45 Tage. Alleinerziehende haben bei einem Kind Anspruch auf 40 statt 20, bei mehreren Kindern auf bis zu 90 Kinderkrankentage.

Die Auswertung eines PCR-Tests dauert mehrere Stunden. Bin ich in der Zeit von der Arbeit freigestellt?

Alexander Kujat, Pressesprecher des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung hat dazu erklärt: „Eltern können bereits am ersten Tag Kinderkrankengeld beantragen. Im Januar 2021 ist geregelt worden, dass der Kinderkrankengeld-Anspruch auch dann besteht, wenn das Kind nicht krank ist, sondern pandemiebedingt zu Hause betreut wird, weil Kitas, Tagespflegen oder Schulen geschlossen sind oder der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde.“

Was ist, wenn die Kinderkrankentage dafür nicht ausreichen?

Ministerin Drese setze sich aktuell dafür ein, dass die Kinderkrankentage für dieses Jahr nochmals ausgeweitet werden und unbürokratisch in Anspruch genommen werden können, so Kujat.

Von Nora Reinhardt