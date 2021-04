Testpflicht für Kita-Kinder mit Schnupfen: Immer auf die Schwächsten

Rostock

Die Corona-Zahlen steigen – auch bei den Allerjüngsten. 104 Kleinkinder unter vier Jahren wurden allein in den vergangenen sieben Tagen in Mecklenburg-Vorpommern positiv auf das Virus getestet. Nun hat SPD-Sozialministerin Stefanie Drese die Regeln verschärft und eine Test-Pflicht für Kinder mit Schniefnase eingeführt.

Damit schießt sie gewaltig über das Ziel hinaus. Denn mit solchen Schnellschüssen verspielt die Regierung das letzte bisschen Akzeptanz für die Maßnahmen.

Schon am ersten Tag war das Chaos perfekt: Überfüllte Arztpraxen im gesamten Land und Kinder, die stundenlang vor den Testzentren bibbern mussten. Dazu etliche Arbeitgeber, die „spontan“ auf Mitarbeiter verzichten mussten.

Die Allerjüngsten testen zu lassen, mag aus epidemiologischer Sicht Sinn machen. Aber warum nicht freiwillig, wie in den Schulen?

Was ebenso keinen Sinn macht, ist die Ungleichbehandlung: Eltern und Kinder werden zu Tests verpflichtet, in Firmen und Betrieben geht es immer noch ohne. Und das, obwohl sich nach wie vor mehr Erwachsene im „arbeitsfähigen Alter“ infizieren als Kita-Kinder. Bei den 35- bis 59-Jährigen gab es in der vergangenen Woche acht mal so viele Fälle wie in den Kitas. Einmal mehr aber tragen die Schwächsten die Last der Pandemie. Das Land macht es sich da sehr einfach.

Von Andreas Meyer