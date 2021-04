Rostock/Schwerin

Die strenge Test-Pflicht für die Allerjüngsten – sie sorgt für Frust bei Eltern und Erziehern, Kritik selbst aus der Regierungskoalition und lange Schlangen vor den Testzentren. Seit Montag gelten für Kita-Kinder in MV neue Regeln. Selbst bei schwachen Erkältungssymptomen dürfen sie erst in die Einrichtung, wenn ein PCR-Test gemacht wurde und dessen Ergebnis negativ ist.

Doch der Widerstand gegen die Vorgaben von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) wächst: Bei einer Online-Petition haben sich binnen weniger Stunden mehr als 7600 Menschen gegen die Test-Pflicht bei Kleinkindern ausgesprochen. Die Ministerin hingegen verteidigt die Vorgaben: In keiner Altersgruppe steigt die Inzidenz in MV so stark wie bei den 0- bis Vierjährigen.

Volle Wartezimmer, lange Schlangen

Erst am Freitag hatte Drese die neue Test-Strategie für Kitas verkündet, bereits seit Montag ist sie gültig. Die Folge: „Unsere Praxen sind voll“, berichtet zum Beispiel Andreas Michel, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV. Auch vor den Testzentren bildeten sich landesweit riesige Schlangen. In Rostock mussten Eltern mit ihren Kleinkindern vor den Abstrich-Einrichtungen bis zu drei Stunden im Freien auf einen Abstrich warten.

Elternrat: Kinder haben Angst

Drese habe die neuen Regeln viel zu kurzfristig umgesetzt, kritisiert der Kita-Landeselternrat. In der kühlen Jahreszeit sei es normal, dass viele Kinder mit leichten Infekten zu tun haben. Nun bei jedem Kind mit Schniefnase einen Rachen- und Nasen-Abstrich zu machen, sei überzogen. „Es gibt Kinder, die davor Angst haben, insbesondere, wenn die Umgebung in einem Testzentrum oder einer fremden Arztpraxis nicht vertraut ist“, so Bastian Schwennigcke, Sprecher des Kita-Elternrates MV.

Die Elternräte setzen auf freiwillige Tests wie an Schulen – und auf technischen Schutz: Das Land soll Belüftungsanlagen für Kitas anschaffen und so die Aerosolbelastung und das Ansteckungsrisiko minimieren.

Kritik von Politik und Wirtschaft

Bereits am Wochenende hat Dreses Koalitionspartner, die Landes-CDU, Kritik geäußert: „Schon bei Schnupfen ein Kind sozial isolieren zu wollen, fördert weder die Gesundheit noch die seelische Entwicklung des Kindes“, so der CDU-Sozialpolitiker Dr. Matthias Manthei.

Die neue Regelung bedeute eine enorme Unsicherheit für Familien, sagt auch die Grünen-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, Anne Shepley: „Viele Eltern wissen nun nicht mehr, ob sie morgen noch arbeiten gehen oder für sieben Tage mit geringem Kinderkrankengeld zu Hause bleiben müssen.“

Auch die Linken schimpfen: Drese müsse stattdessen die Impfungen für das Kita-Personal vorantreiben. Das mache mehr Sinn, so die kinderpolitische Sprecher Jacqueline Bernhardt.

Die Arbeitgeber im Land sind entsetzt: „Gerade hat die Heuschnupfenzeit begonnen: Da trieft schon mal eine Nase“, so Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Viele Eltern werden nun aber daheim bleiben müssen – und wenn es nur für zwei Tage ist, während sie auf das Testergebnis ihres Kindes warten.

Auf der Internetseite www.openpetition.org hat die Wismarerin Juliane Allers eine Petition gegen die Regeln gestartet. Zur Begründung schreibt sie: „Wir halten uns alle streng an Hygieneregeln, schränken seit über einem Jahr unsere sozialen, auch familiären Kontakte ein, verzichten auf jegliche kulturelle oder sportliche Veranstaltung.“ Aber die Eltern im Land müssten auch Geld verdienen können.

Drese: Fallzahlen steigen dramatisch

Ministerin Drese verteidigt hingegen die Test-Pflicht: Am Montag waren bereits 36 Kitas in MV betroffen, sagt sie. Und: Bundesweit habe sich die Zahl der Infektionen bei Kita-Kindern seit Ende Februar verdoppelt. „Die wichtigste Maßnahme, um den Eintrag von Infektionen in Kitas zu reduzieren ist, dass kranke Kinder nicht in die Einrichtung kommen“, so die Ministerin.

Auch der Verband der Kinder- und Jugendärzte begrüßt die Testpflicht: „Die Alternative wäre eine Schließung der Kitas. Das will niemand“, so Landeschef Michel. Er fordert vom Land jedoch Nachbesserungen: So sollen Eltern selbst bescheinigen dürfen, dass sie mit ihrem Kind beim Arzt waren. „Für jedes Kind ein Attest auszustellen – das schaffen wir nicht.“

Von Andreas Meyer