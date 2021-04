Rostock

Die jüngst eingeführte Testpflicht für Kita- und Schulkinder ist bei Eltern in MV stark umstritten. So müssen Kinder, die Husten, Schnupfen oder andere typische Corona-Symptome aufweisen, seit dieser Woche einen negativen Corona-Test vorlegen. Was den einen im Kampf gegen die Pandemie zu weit geht, ist für andere seit Langem erforderlich. Zwei Positionen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen?

Jacqueline Neupert merkt kritisch an: Das bedürfe keiner Worte mehr. „Wegen eines leichten Schnupfens, was bisher kein Thema und in Kitas normal ist, muss meine einjährige Tochter zum Coronatest.“ Roman Lampe meldet sich mit folgender Beobachtung zu Wort: „Heute Morgen war deshalb die Praxis proppenvoll. Wer da noch nicht krank war, ist es jetzt.“ Und Christine Reich ergänzt: „Wir in den Kinderarztpraxen wissen nicht mehr, wo uns der Kopf steht. So viel Irrsinn ist nicht mehr zu verstehen.“

Auch Susi Lebe ist überzeugt: „Diese Regelung geht an der Realität vorbei. Kinder haben mehrere Infekte im Jahr. Und niemand kann alle zwei Wochen zu Hause bleiben. Wir können nicht jede Woche testen gehen. Das macht kein Arbeitgeber mit.“ Lebe zählt die aus ihrer Sicht entscheidenden Probleme auf. „Die Ärzte und die Labore sind überlastet. Kinder werden in ihrem Alltag hin- und hergerissen.“

Keine Testpflicht bei Unternehmen – Warum bei Kindern?

Als problematisch würde zudem Lars Bergemann die nun geltende Praxis bezeichnen. „Absolut nicht nachvollziehbar und haltlos überzogen“, lautet sein Urteil. Weiter: „Für Eltern und deren Kinder ist dies total stigmatisierend. Mir scheint, dass einige in der Politik so langsam die Verhältnismäßigkeit verloren haben. Hier wird nur noch Aktionismus praktiziert, aber nicht zum Wohle der Kinder.“

Thomas Kruse schaut für seine Beurteilung auf das politische Gezänk um die Testpflicht in Unternehmen. „Bei den Unternehmen traut sich niemand, die Testpflicht durchzusetzen. Mit welchem Recht dann in Kitas und Schulen?“ Mirko Zander ist auch nicht für diese Testpflicht bei den Kindern, sagt er. „Die müssen jetzt schon so viel durchmachen.“

Wie regeln das die Kitas – Angst oder Verstand?

Lulu Levin wirft die Frage auf, „was das alles mit den Kindern macht, mal abgesehen davon, wie wir Eltern das finden. Entweder du machst die extrem unangenehme Prozedur jedes Mal mit oder du darfst deine Freunde wieder wochen- oder monatelang nicht sehen. Mein Vorschulkind war seit dem ersten Lockdown fast 40 Wochen zu Hause. Ich habe derzeit den Luxus, in Elternzeit zu sein.“ Aber es werde, so Levin, den Kindern sehr viel aufgebürdet. „Es wäre Zeit, dass sich mal Menschen um die Sache kümmern, die Ahnung haben.“ Auch diese Leserin weitet den Blick für ihre Analyse. „Die Briten hatten mit die schlimmsten Zahlen. Jetzt wurde mitgeteilt, dass sie hoffen, im Sommer alle Maßnahmen zurücknehmen zu können, da sie dann durchgeimpft sind. Und hier wird immer noch über das Auftreten von Mutationen geheult, und selbst Babys müssen beim Einkaufen in bestimmten Läden einen negativen Test vorzeigen.“

Angie Seegert beschreibt ihre Einstellung bezüglich der Pflicht als „durchwachsen“. Kindergartenkinder seien schließlich immer irgendwie verschnupft. „Jetzt ist die Frage, geht die jeweilige Kita da mit Verstand ran oder jagt sie jedes Kind raus, dass nur mal kurz hüstelt?“ Wiltrud Bauer zeigt sich da entschiedener, sagt. „Richtig so, so lange es Eltern gibt, die ihre Kinder trotz Quarantäne in die Institutionen schicken – auch nach einem positivem Test und auch besonders für die Erzieherinnen, die sind an der Front und bekommen alles ab. Wer sein Kind dem nicht aussetzen will (und ja, es gibt Tests, die tun weder weh noch sind sie eine Zumutung), lässt sein Kind zu Hause.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gabi Schley schließt mit den Worten, dass sie nicht verstehe, warum die Kinder durch einen Rachenabstrich verängstigt oder traumatisiert würden. „Wenn die Eltern mit gutem Beispiel vorangehen, ein Vorbild sind, den Kindern Mut machen und es als normal hinstellen, dann hat kein Kind irgendwelche psychischen Schäden zu erwarten.“

Von Juliane Lange