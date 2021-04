Wismar

„Wie sollen wir Eltern das noch schaffen? Arbeiten gehen und die Kinder zu Hause haben, wenn die wegen jedes kleinen Schnupfens zu Hause bleiben müssen?“ Juliane Allers aus Wismar spricht vielen Eltern derzeit aus der Seele. Seit dem 8. April gibt es eine weitreichende Änderung der Corona-Kindertagesförderungsverordnung des Landes.

Laut der sind Kinder mit Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber und Co. vom Besuch der Krippe oder Kita ausgeschlossen. Die Eltern müssen per Schnelltest beim Haus- oder Kinderarzt nachweisen, dass das Kind nicht an Corona erkrankt ist. Der Schnelltest zu Hause oder in der Kita reicht nicht. Wenn die Eltern das Ansteckungsrisiko mit Kleinkind beim Kinderarzt nicht in Kauf nehmen möchten, muss das Kind eine Woche zu Hause bleiben.

Keine Kita mit Rotznase

Juliane Allers und alle anderen Eltern stören sich am Schnupfen in der Verordnung. Denn natürlich soll ein Kind mit Husten, Fieber oder gar Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns zu Hause bleiben bis zur medizinischen Abklärung. Aber bei leichtem Schnupfen? Juliane Allers hat gegen diese Änderung der Corona-Kindertagesförderungsverordnung eine Onlinepetition (www.openpetition.de, „Keine weiteren Einschränkungen für Kita-Kinder in MV“) gestartet, die innerhalb von vier Tagen über 9000 Menschen unterschrieben haben.

„Als ich diese Infos am Freitag per Mail von unserer Kita bekommen habe, war das wie ein kleiner Herzinfarkt“, erzählt die 34-Jährige. Gerade ihre Einjährige hat bei dem Wetter regelmäßig eine leichte Rotznase. Der Arzt sagt, das ist normal. Und auch vom großen Kind – sechs Jahre alt – kennt sie das so in dem Alter. Die Nase läuft. „Und auf einmal heißt es, das Kind darf bei Schnupfen nicht mehr in die Kita. Wo fängt es an, bei einmal niesen? Ein Kind hat in dem Alter alle paar Wochen Schnupfen“, berichtet die zweifache Mutter und studierte Kunsthistorikerin.

Eltern werden benachteiligt

Wegen Corona hat Juliane Allers schon ihren Job im Büro als Assistentin der Geschäftsführung verloren, nun macht sie eine Weiterbildung und ist nebenbei auf Jobsuche. Bei Vorstellungsgesprächen wird sie derzeit immer gefragt, wer die Kinderbetreuung bei Quarantäne und einer geschlossenen Kita übernimmt. Oder es kommt die klare Ansage, dass man ein funktionierendes Homeoffice auch mit einem Einjährigen zu Hause erwarten würde. Auch die Weiterbildung sieht keine Fehlzeiten durch die Kinderbetreuung zu Hause vor. „Wenn ich für zwei Wochen keine Kinderbetreuung habe, muss ich meine Weiterbildung abbrechen!“, sagt sie.

Der Druck, der auf Eltern wie Juliane Allers lastet, ist enorm. „Natürlich haben wir auch Angst, dass die Kinder sich mit Corona anstecken könnten. Wer nimmt dann die Kinder, wenn es uns als Eltern schlecht geht?“ Sie erzählt von Bekannten aus der Kita. Die Kinder haben die Infektion nach Hause gebracht, beide Eltern lagen drei Wochen mit sehr hohem Fieber zu Hause im Bett. „Die Angst, dass es einen aus der Familie erwischt, ist da. Was ist, wenn man dann ins Krankenhaus muss? Oder wenn das Kind alleine ins Krankenhaus muss?“

Petition kommt in den Landtag

Vorsichtig müsse man sein, aber „wir müssen neben den Kindern auch unseren Lebensunterhalt verdienen! Es gibt genug Menschen ohne Kinder, die unseren Job sonst machen! Wir werden als Eltern immer weiter belastet, viele können nicht mehr! Viele Eltern haben das Gefühl, dass ihre Belange und die ihrer Kinder nicht zählen! Eltern scheinen nicht als Wirtschaftskraft angesehen zu werden!“, kommentiert sie die weiterhin geöffneten Büros. „Für alle ohne Kinder geht die Arbeit im Büro normal weiter, auch mit Schnupfen und oft ohne Maske.“

Deswegen die Petition. Während des Telefoninterviews kommt die Mail von www.openpetition.de aufs Handy, das „Quorum“ ist erreicht, gut 10 000 Menschen haben unterschrieben. Der Zähler steigt weiter. Der Landtag muss sich mit dem Inhalt der Petition auseinandersetzen. Dabei läuft die Petition noch bis zum 6. Mai. Gut 3000 Menschen haben Kommentare hinterlassen.

Für eine schnupfenfreie Verordnung

Die Forderung von Juliane Allers ist, dass die Verordnung an die Lebensverhältnisse angepasst wird –ein hustendes Kind muss getestet werden, aber keines mit Schnupfen. „Wir halten uns alle streng an Hygieneregeln, schränken seit über einem Jahr unsere sozialen, auch familiären Kontakte ein, verzichten auf jegliche kulturelle oder sportliche Veranstaltung, kämpfen mit der ständigen Sorge, was passiert, wenn es einen meiner Lieben trifft, während wir dennoch für unseren Lebensunterhalt sorgen müssen.“

Juliane Ehrke aus Grambow schreibt zum Beispiel: „Soviel Kinderkrankentage hat man gar nicht, wie es erforderlich wäre bei dieser Vorgabe. Dann kann ein Elternteil gleich fünf Jahre Elternzeit nehmen! Ein ganzes Jahr schafft man nicht vernünftig in Kindergärten zu testen, und hat dadurch überhaupt keinen Überblick, wie ansteckend Kinder wirklich sind! Es wäre vernünftig, die freien Testkapazitäten so zu nutzen, dass Quarantänekinder alle getestet werden und nicht einfach ständig ganze Einrichtungen geschlossen werden – die Vorgabe ist völlig an der Realität vorbei. Dann lautet die Zukunft, Muddi am Herd!“

Von Nicole Hollatz