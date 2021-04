Testpflicht in Schulen von MV ab nächste Woche: Prüfungen ausgenommen

Schwerin

Schüler und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich spätestens vom kommenden Mittwoch an zweimal die Woche auf das Coronavirus testen – für die bereits begonnen Abschlussprüfungen gilt diese Pflicht jedoch nicht.

Am Präsenzunterricht und auch der Notfallbetreuung darf dann nur noch teilgenommen werden, wer zweimal die Woche einen negativen Test vorweisen kann, wie das Bildungsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Die Testpflicht gelte auch für Erziehungsberechtigte, die das Schulgebäude betreten.

„Kein Anspruch auf Distanzunterricht“ bei Verweigerung

„Der Testpflicht nicht nachzukommen heißt, sich gegen den Präsenzunterricht in der Schule zu entscheiden. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung. Sie haben jedoch keinen Anspruch auf Distanzunterricht“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Seit Mitte März sei die Möglichkeit zur Selbsttestung angeboten worden, was rund 47 Prozent der Schüler und Beschäftigten genutzt hätten. Vor den Abschlussprüfungen muss zumindest ein Testangebot unterbreitet worden sein.

Ausreichend Corona-Selbsttests zur Verfügung gestellt

Allen Schulen wurde laut Ministerium in den vergangenen Wochen ausreichend Corona-Selbsttests zur Verfügung gestellt. Die Testpflicht ist in dem jüngst verabschiedeten Bundesinfektionsschutzgesetz enthalten, weshalb das Land dies umsetzen muss. Bislang gab es keine Testpflicht an den Schulen im Nordosten.

Seit dieser Woche haben Schulen in MV grundsätzlich geschlossen, eine Notbetreuung wird jedoch für Kinder der Jahrgangsstufen eins bis sechs gewährleistet. Zudem finden Abschlussprüfungen in den Schulen statt, am Freitag hatten die Abiturprüfungen begonnen.

„Sobald die landesweite Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt, werden die Schulen mit einem Stufenplan wieder in Präsenzunterricht wechseln“, kündigte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) an. Derzeit liegt dieser Wert bei landesweit 141,2.

Von dpa