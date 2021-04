Wismar/Rostock/Güstrow

Solange die Inzidenz der Corona-Infektionen für sieben Tage über 100 im Land liegt, sind für Zoobesuche negative Schnelltestergebnisse, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen, vorgeschrieben.

Selbst Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die vor der Bundesnotbremse größtenteils schärfere Verordnungen in Kraft gesetzt hatte, nennt diese Regelung „völlig übertrieben“. Ändern würde aber wohl nur ein Inzidenzwert unter 100 etwas. Am Dienstag lag er landesweit mit 138,7 noch zu weit darüber.

Zoobesuch in Rostock noch ohne Test

Lediglich in Rostock ist nach aktuellem Stand (27. April) ein Zoobesuch noch ohne vorherigen Schnelltest möglich. Seit Sonntag ist dort allerdings auch dort die Inzidenz auf über 100 gestiegen. Somit könnte es bald vorbei sein und eine Testpflicht eingeführt werden.

Geöffnet sind dort aber auch nur die Außenbereiche. Sämtliche Tierhäuser sind für Besucher geschlossen. Für das Darwineum und auch das Polarium wären sonst gesonderte Vorschriften notwendig. Aber auch in den Gehegen unter freiem Himmel lassen sich noch viele der insgesamt 4500 Tiere bestaunen. Von 9 bis 17 Uhr kann der Rostocker Zoo besucht werden. Der Eintritt dort kostet für Erwachsene 18 Euro, für Kinder 10 Euro und Familienkarten gibt es für 53 Euro. Informationen gibt es im Internet auf www.zoo-rostock.de.

Bären, Wölfe und Luchse in Güstrow

Im Wildpark MV in Güstrow wird schon seit dem 24. April ein negatives Schnelltestergebnis von Besuchern ab 7 Jahren verlangt. Wie in den anderen Zoos und Tierparks gilt auch am Eingang und in den WCs eine Maskenpflicht. Der Eintritt zu Wölfen, Bären, Luchsen und Eulen kostet 13 Euro für Erwachsene, 8 Euro pro Kind und 38 Euro für eine Familienkarte.

Die Wege führen über kleine Kletterpfade und Brücken, durch Höhlen und Wurzeltunnel. Dort müssen die Besucher selbstverständlich den notwendigen Abstand einhalten. Geöffnet ist der Wildpark täglich von 9 bis 19 Uhr. Im Internet gibt es aktuelle Informationen auf www.wildpark-mv.de.

Wisente, Strauße und Luchse in der Hansestadt

Für den Tierpark in Wismar brauchen Besucher auch ein negatives Schnelltestergebnis. Er ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet und der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene. Kinder und andere Personen mit Ermäßigung zahlen 3 Euro. Auf einer Fläche von 17 Hektar in der mecklenburgischen Hügellandschaft werden dort Wildtiere, aber auch Haustierrassen gezeigt. Mächtige Wisente, aber auch Straußen oder lustige Nasenbären faszinieren die Besucher.

Mit Waschbären und Füchsen, aber auch mit Alpakas und Nandus gibt es dort Tiere, die eigentlich nicht alle bei uns heimisch sind, aber doch in freier Wildbahn zwischen Ostsee und Schaalsee zu finden sind. Spiellandschaften im Park bieten viel Abwechslung – ob sie freigegeben werden, hängt aber von aktuellen Vorschriften zur Corona-Pandemie ab. Im Internet bietet der Park Informationen auf www.tierpark-wismar.de.

Von Malte Behnk