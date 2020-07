Rostock/Berlin

Die ab Montag kommender Woche geltende Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten hat eine hitzig geführte Debatte unter OZ-Lesern entfesselt. Vor allem die Frage nach der Kostenübernahme treibt die Kommentatoren um. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sieht derzeit kostenlose Tests vor, auch in MV sollen die Tests für die zurückkehrenden Urlauber gratis sein.

Daniela Hampel ist der Meinung, dass die Tests viel zu spät kämen, „angesichts der Tatsache, dass die ersten Bundesländer bald Ferienende haben. Und angesichts der Tatsache, dass gerade aus Hamburg viele in die Türkei geflogen sind, ist es viel zu spät, diese Tests erst nächste Woche verpflichtend machen zu wollen, da diese Woche die letzte komplette Woche Ferien sind und in der Regel die meisten da schon zurückkommen.“ Kat Ha erwidert: „Für Hamburg und MV mag es schon zu spät sein. Aus Fehlern kann man aber lernen. Die Diskussion kam nun auch erst auf, weil die Ansteckungen und Ausmaße am Ballermann so aus dem Ruder laufen beziehungsweise die Möglichkeit dazu besteht, dass es aus dem Ruder laufen könnte.“

Anzeige

Simone Wallmann moniert: „Muss ja auch jeder gleich unbedingt in den Urlaub. Von Kurzarbeit, Kündigungen und leeren Taschen kein Wort mehr. Hauptsache feiern, Party machen. Corona hat sich ja auch in Wohlgefallen aufgelöst. Und bloß keinen Test bezahlen und auf Nummer sicher gehen, ist doch egal, wenn man seine Familie, Kollegen und Mitmenschen wieder ansteckt.“ Andrea Ryg betont daraufhin: „Es gibt tatsächlich Leute, die in der Corona-Zeit gearbeitet haben und ihren Urlaub auch verdient haben. Ich fliege in den Urlaub, aber nicht um Party zu machen, sondern um mich vom Stress der letzten Monate zu erholen.“

Weitere OZ+ Artikel

„Wer das Geld hat, ins Ausland zu reisen, der sollte die Tests selbst bezahlen“

Zum nach wie vor strittigen Punkt der Kostenübernahme schreibt Andreas Schwartz: „Wer in Risikogebiete fährt oder fliegt, um Urlaub zu machen, sollte auch dann die Kosten für die Tests selbst bezahlen. Es kann nicht sein, dass die Krankenkassen und die Steuerzahler für die Unvernunft dieser Menschen bezahlen sollen.“ Carola Fritzsche fragt: „Warum sollen das die Steuerzahler zahlen, die brav zu Hause bleiben. Wer reisen kann, hat auch das Geld, es selbst zu bezahlen.“ Fritzsche spricht sich zudem für eine 14-tägige Quarantäne für die Rückkehrer aus.

Brigitte Gruhlke-Peters berichtet: „Wir haben unseren Urlaub in Südfrankreich storniert, um uns und auch andere zu schützen. Das hat uns 300 Euro Stornogebühren gekostet. Und jetzt sollen wir für die zahlen, die auf Teufel komm raus in den Urlaub fahren müssen? Sollen die doch selbst zahlen.“ Auch Ulrike Hinrichs-Bonnkirch meint: „Wer das Geld hat, jetzt ins Ausland reisen zu müssen, der sollte gefälligst alle notwendigen Tests selbst bezahlen. Das ist mit anderen Impfmaßnahmen, die man für Reisen in tropische Länder schon immer benötigt, auch so.“

Von Juliane Lange