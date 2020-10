Rostock

Drei Stunden Wartezeit auf einen Corona-Abstrich in Greifswald, zwei Stunden in Rostock. Ewige Endlosschleifen in den Corona-Telefonhotlines der Kreise und des Landes. Genervte Kunden, gestresste Mitarbeiter: Viele Gesundheitsämter und Abstrichzentren in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten am Limit. In einer online Umfrage hat die OZ ihre Leser gefragt, ob sie der Meinung sind, dass MV mehr Corona-Testzentren braucht.

Bislang haben insgesamt 215 Teilnehmer abgestimmt. Einig sind diese sich allerdings nicht. Nahezu gleich viele Personen haben jeweils für „Ja“ und für „Nein“ gestimmt. So finden 48,4 Prozent der OZ-Leser, dass es nicht genug Testzentren in unserem Land gibt, während die andere knappe Hälfte der gegenteiligen Meinung ist. Die restlichen 3,3 Prozent haben noch keine klare Meinung zu dem Thema.

Was sagen Sie zu der Frage? Braucht MV mehr Testzentren? Stimmen Sie hier weiterhin ab.

Von OZ