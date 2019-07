Teterow

Der größte Schlachthof in Mecklenburg-Vorpommern – die Danish Crown GmbH Teterow ( Landkreis Rostock) – stellt die Schweineschlachtung nun offenbar doch ein. Informationen aus der Branche zufolge soll die Belegschaft am kommenden Montag darüber informiert werden. Für die Ernährungsbranche in Mecklenburg-Vorpommern wäre das ein herber Schlag.

„Die Schweine müssen nun zum Schlachten 500 Kilometer durch die Gegend gefahren werden“, kritisiert der Geschäftsführer der Rostocker Fleischerei Ledder, Andreas Ledder, gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Das könne nicht im Sinne des Tierwohls sein. „Wir sind ein Flächenland, und wenn wir die Regionalität stärken wollen, muss es in Mecklenburg-Vorpommern mindestens einen zweiten Schlachthof geben, um den Bedarf zu decken“, fordert Ledder.

Bislang hatte Danish Crown stets dementiert, die Schweineschlachtung einzustellen. Im August 2018 hatte das dänische Unternehmen jedoch zwei Schlachttage pro Woche gestrichen. Als Grund wurde damals die geringere Nachfrage nach Schweinefleisch genannt. Danish Crown hatte im Jahr 2017 die Teterow Fleisch GmbH von der süddeutschen Färber AG übernommen. Schon damals gab es Gerüchte, dass die Dänen aus Teterow einen spezialisierten Rinderschlachtbetrieb machen wollten.

Axel Meyer