Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) spricht sich klar gegen eine pauschale CO2-Steuer für den Klimaschutz aus, die Benzinpreise und Heizkosten in die Höhe treibt. Vor allem in ländlichen Regionen wären Menschen davon extrem betroffen – also in fast ganz MV.

Pikant: Damit stellt sich Schwesig, derzeit amtierende SPD-Bundeschefin, teils gegen Pläne ihrer Partei in der Bundesregierung.

Schwesig : Auf dem Land kann niemand zur U-Bahn wechseln

Sie sei „skeptisch“, ob die CO2-Steuer, die zu höheren Benzin- und Dieselpreisen führt, richtig ist, sagte Schwesig dem „Nordkurier“. Sie fordert eine Unterscheidung von Lebensverhältnissen. Gerade die pendelnde Landbevölkerung müsse vor höheren Abgaben geschützt werden. Dort könne niemand einfach in die U-Bahn steigen.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will eine zusätzliche Steuer einführen, um den Klimakiller CO2 einzudämmen. Wer mehr ausstößt, soll mehr zahlen, Wirtschaft wie Privathaushalte. Geplant ist eine stufenweise Steuererhöhung bis 2030. Folgen: Bereits 2020 würde sich zum Beispiel der Preis für einen Liter Benzin um zehn Cent je Liter erhöhen (Diesel: elf), 2023 wären es 23 und 25 Cent, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ( DIW) ausgerechnet. Eine ähnliche Entwicklung gebe es bei Heizöl. Das DIW warnt: Vor allem ärmere Haushalte wären über Gebühr betroffen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) kündigt soziale Abfederung an. Man werde „sicherstellen, dass diejenigen, die wenig Geld haben und die nicht von einem Tag auf den anderen ihre Lebensweise ändern können, nicht die Gebeutelten sind“. Lösung könnte eine „Klimaprämie“ für Bürger sein.

Steuerzahlerbund warnt vor höheren Belastungen

Schwesig geht das offenbar nicht weit genug. Bei steigenden Benzin-Preisen sei die Bundesregierung „in der Pflicht zu erklären, was aus den Menschen wird, die keine Wahl haben, ob sie mit der U-Bahn fahren oder mit dem Auto“. Auf OZ-Anfrage erklärt sie: „Wenn es eine CO2-Steuer gibt, brauchen wir dazu einen sozialen Ausgleich.“ Wie – das bleibt offen.

Eine klare Absage an eine CO2-Steuer kommt vom Bund der Steuerzahler in MV: „Zusätzliche Abgaben, beispielsweise auf Treibstoffe, würden die Steuerzahler hierzulande aber besonders belasten“, sagt Geschäftsführerin Diana Behr. Fatal gerade in einem Flächenland. Stattdessen sollte der Handel mit CO2-Zertifikaten in der Wirtschaft ausgeweitet werden.

Wirtschaft: Steuer wäre für MV ein „K.o.-Kriterium“

„Sehr kritisch“ sehe die Wirtschaft das Thema CO2-Steuer, sagt Jens Matschenz, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. „Sie würde nur zu größeren Belastungen der Verbraucher führen.“ Politik sollte stattdessen Alternativen, etwa für die Mobilität fördern. So fehle es an „bezahlbaren Fahrzeugen mit Elektro- oder Brennstoff-Antrieben“. Matschenz stellt sich hinter Schwesig: „Derzeit wäre eine pure CO2-Steuer für das Leben und Arbeiten in MV ein K.o.-Kriterium.“ Er bezweifle aber, dass regional oder sozial verschiedene Lösungen rechtlich durchsetzbar wären.

Das sieht der Greifswalder Verfassungsrechtler Prof. Claus Dieter Classen anders – wenn sachlich ausreichend begründet. „Der Ausstoß von CO2 ist für das Klima hoch problematisch.“

