Rostock

Bundesweit wachsen die Baukosten in den Himmel – und das offenbar am heftigsten in MV: Nach einer Berechnung des Baukosteninvestitionszentrums Deutscher Architektenkammern mussten Auftraggeber für Hochbauten von Februar bis September dieses Jahres Preissteigerungen von durchschnittlich 20 Prozent verkraften. Im Ländervergleich fallen diese Aufschläge in MV „in fast allen Gewerken mit Abstand am höchsten aus“, teilt die Schweriner Landesarchitektenkammer mit.

So stiegen im Vergleichszeitraum im Nordosten die Preise für Metall- und Stahlbau um bis zu 54 Prozent. Holzbau, Putz- und Stückarbeiten legten um bis zu 40 Prozent zu, Leistungen des Bauhauptgewerbes verteuerten sich im Schnitt um gut ein Viertel (24 Prozent).

Wenige Betriebe, hohe Preise?

Für Christoph Meyn, Präsident der Architektenkammer MV, stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, „warum die Preissteigerung gerade in Mecklenburg-Vorpommern derart hoch ausfällt“. Rohstoffknappheit, Nachfrage-Boom und Fachkräftemangel setzten der Branche schließlich weltweit zu, nicht nur zwischen Müritz und Ostsee.

Meyn macht die Struktur der heimischen Baubranche für den Kostenanstieg an der Küste verantwortlich. In MV treffe hoher „Investitions- und Anlegerdruck“ auf immer weniger mittelständische Baufirmen – die mangels Konkurrenz ihre Angebote entsprechend frei erstellen können, um ihre Unternehmen abzusichern. Die Architektenkammer wirft der Politik vor, in den vergangenen Jahren nicht genug für Nachwuchsförderung und bessere Lebensbedingungen für zuziehende Fachkräfte unternommen zu haben.

Wohnungsbau in Gefahr

Die kommunalen Wohnungsunternehmen warnen vor negativen Folgen der „Bauflation“: „Wer heute bauen will, müsste eigentlich eine Kaltmiete von zwölf Euro pro Quadratmeter nehmen. Das können sich die allermeisten Menschen in MV nicht leisten“, sagt Andreas Breitner, Direktor des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW).

Bereits begonnene Projekte würden durch unkalkulierbare Preise gefährdet. Der Verband fordert einen zeitlich befristeten Landeszuschuss als Ausgleich für die Kostensteigerungen bei Baustoffen. Breitner: „Einen Stopp des Baus bezahlbarer Wohnungen können wir uns jedenfalls nicht leisten.“

Zudem fehle es einfach an Anbietern, Ausschreiben blieben oft ohne Angebot, so der Wohnungsverband. Breitner: „Früher fragte man die Unternehmen: Was kostet es? Heute lautet die Frage: Wann kannst du anfangen?“

Bauverband: Zahl der Betriebe nicht gesunken

Jörg Schnell, Hauptgeschäftsführer des Bauverbandes MV, widerspricht der Darstellung der Architektenkammer, dass fehlender Wettbewerb in MV starke Preissprünge auslöse. Die seien vor allem Folge der explodierenden Baustoffpreise, erklärt Schnell. Hinzu kämen immer länger dauerende Bearbeitungszeiten von Bauanträgen in den Behörden.

„Die Struktur der Baubranche ist im Land eher kleinteilig“, räumt Schnell ein. Das sei aber keinesfalls neu. Nach Verbandsangaben beschäftigte das Bauhandwerk in MV 2020 mehr Mitarbeiter als 2015, die Zahl der Betriebe legte ebenfalls zu. Die Preissteigerungen der vergangenen Monate ließen sich damit nicht erklären.

