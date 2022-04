Rostock

Luis Kröplin (13) will’s wissen: In der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „The Voice Kids“ will sich der Schüler aus Bützow gegen Talente aus ganz Deutschland durchsetzen.

Dass in ihm eine große Stimme steckt, hat er in den Blind Auditions bewiesen. Mit „Don’t Rain On My Parade“ brachte der Mecklenburger das Publikum zum Tanzen und holte sich den begehrten Vierer-Buzzer: Alle Coaches – Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo im Doppelstuhl – drehten sich in letzter Sekunde für Luis um. Er verdrückte ein Freudentränchen, entschied sich aus dem Bauch heraus für Team Lena und tritt für dieses nun in den Battles an.

Die ersten Battles strahlt Sat.1 zu Ostern an: Am Karfreitag ab 20.15 Uhr wird „The Voice Kids“-Folge 7 gezeigt. Luis wird allerdings erst in einer der kommenden Battle-Folgen zu sehen sein.

Luis, selbsternannter Abba-Fan, beschreibt sich selbst als tolerant, verrückt, selbstbewusst und musikalisch. Am liebsten zeigt der 13-Jährige diese Eigenschaften auf der Bühne, denn er spielt sehr gerne Theater. Auch mit prominentem Publikum kennt er sich aus. Laut Sat.1 spielte er schon auf der Weihnachtsfeier von Rapper Marteria.

Bei „The Voice Kids“ dürfen die jüngsten Talente zeigen, was in ihnen steckt! Dabei zählt nur die Stimme: Denn während ihres Auftritts in den Blind Auditions sind die Coach-Sessel in Richtung des Publikums ausgerichtet, so dass die Coaches nicht sehen, wer auf der Bühne steht. Wenn sie ein Talent in ihr Team holen möchten, drücken sie auf den Buzzer und der Sänger oder die Sängerin ist eine Runde weiter. Falls mehrere Coaches buzzern, hat das Talent freie Wahl.

Nach den Blind Auditions folgen die Battles, in denen die Talente gegeneinander antreten, um in die Sing-offs zu kommen. Nur wer sich hier abermals durchsetzt, schafft es in die ersehnten Finals – und hier entscheidet sich letztendlich, welches Talent aus den Teams mit einer atemberaubenden Stimme überzeugen kann und „The Voice Kids“ gewinnt!

Von Antje Bernstein