Bis Kinder dieses Theaterstück erstmals sehen dürfen, wird wohl in ganz Vorpommern noch sehr viel Kaffee kalt. Dennoch: Am Dienstag wird an der Vorpommerschen Landesbühne im Theater Anklam geprobt, als gebe es keinen Lockdown mehr. Regisseur Martin Schneider sitzt an einem Tisch mitten im Zuschauerraum mit freiem Blick auf die quietschbunte Bühne.

Zwei Männer in Feuerwehruniform üben ein paar Tanzschritte. Ein Hydrant wird zurechtgerückt. Jemand stellt eine Kanne in die Kulissen. Darin der einzige Hauptdarsteller des Stückes ohne Sprechrolle: schwarzer Kaffee. Schließlich ruft Regisseur Schneider: „Ich bin so weit“. Ruhe kehrt ein. Die Geschichte, die sich nun auf der Bühne entspinnt, kennen fast alle, die in den 1970er- und 80er-Jahren in der DDR aufwuchsen. Sie heißt: „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“.

DDR-Kinderbuch-Klassiker

Der Kinderbuch-Klassiker von Hannes Hütter aus dem Jahr 1969 erzählt von viel beschäftigten Feuerwehrleuten, die sich nach jedem Einsatz auf eine Pause in ihrer Feuerwache freuen. Doch immer, wenn sie gerade in ihre Stulle beißen und Kaffee trinken wollen, geht ein neuer Notruf ein. Erst muss Oma Eierschecke mit einem waghalsigen Sprung in ein Tuch aus dem dritten Stock ihres brennenden Hauses gerettet werden. Dann bricht der übermütige Emil Zahnlücke ins Eis auf dem See ein und später geht es noch ins Anklamer Tiergehege.

Viel zu tun für die Feuerwehrleute – oder die Schauspieler, die sie spielen. Erwin Bröderbauer als Hauptbrandmeister Funke hat dabei die beneidenswerteste Rolle: Er darf das Feuerwehrauto fahren. Eine Spezialanfertigung auf Basis eines elektrischen Rollators, mit dem er Fabienne Baumann als Löschmeisterin Wasserhose und Reiko Rölz als Oberfeuerwehrmann unter Sirenengeheul zum Einsatzort bringt. Nils Arndt als Feuerwehrmann Krabowski darf derweil auf einem roten Tretroller umherflitzen.

Stunts, Rutschstangen und viel Abstand

Annika Nippoldt hat dafür den abwechslungsreichsten Part mit gleich drei Rollen im Stück erwischt. An ihren Stunts, die zumindest in der Fantasie äußerst gefährlich wirken, dürften Kinder viel Freude haben. Ebenso wie an der detailreichen Feuerwache samt Rutschstange. Dass sie zweistöckig ist, liege an den coronabedingten Hygienemaßnahmen, die am Theater herrschen, sagt Regisseur Schneider. Nur nicht einander zu nahe kommen, lautet auch während der Proben das Gebot der Stunde.

Ach, da ist das Wort wieder: Corona. Das Licht geht an, der Vorhang fällt und wie geht es weiter? Es gebe für die Kinderstücke im Dezember bereits mehr als 3500 Anmeldungen von Kindergärten und Schulen, sagt Sprecherin Martina Krüger. Ob demnächst wieder vor Publikum gespielt werden darf, ist während der Probe noch unklar. Nur eines ist sicher: Die geplante Premiere am Sonntag findet statt. Gewissermaßen. Nicht öffentlich. Nur für ein paar Kollegen. „Was sollen wir sonst machen?“, so Schneider. „Wir sind Theaterleute. Wir spielen!“ Und Krüger ergänzt: „Das Stück steht während der gesamten Spielzeit auf dem Plan. Sobald wir wieder dürfen, starten wir.“ Genug Zeit zum Proben gab es durch die Theaterschließung allemal. Und genau genommen ist die Geschichte ja schon seit 50 Jahren aktuell, also auch noch in ein paar Wochen.

Echte Feuerwehr unterstützt Theater

Bei der echten Feuerwehr in Anklam wird normalerweise nicht gespielt. Doch am Dienstag macht Gemeindewehrführer Heiko Laß eine Ausnahme. Er empfängt die Bühnenkollegen und lässt sich auf ein Wettrennen zwischen großer Drehleiter und kleinem Theatermobil ein – wenigstens fürs Foto.

Ob das Theaterstück Lust auf die Mitarbeit bei der echten Feuerwehr macht? Laß kann sich vorstellen, dass es eine gute Werbung für dieses Ehrenamt ist. „Es zeigen schon jetzt viele Kinder Interesse an der Arbeit bei uns“, erzählt er. „Allerdings haben wir gerade einen Aufnahmestopp, weil wir die Betreuung für noch mehr Kinder nicht sicherstellen können. Das Stück wolle sich der echte Hauptbrandmeister gern ansehen. Er lässt sich von den Theaterleuten sogar für einen Videodreh einspannen, um seinerseits für sie zu werben. Besondere Zeiten erfordern besondere Solidarität untereinander. Und mit Hilfe in Notlagen kennen sich Feuerwehrleute eben aus.

Jetzt Karten kaufen? Die Theaterkasse der Vorpommerschen Landesbühne ist trotz des coronabedingten Lockdowns zu eingeschränkten Zeiten geöffnet. In Anklam dienstags von 10 bis 16 Uhr und in Zinnowitz freitags von 10 bis 16 Uhr. Der telefonische Kartenservice unter 039 71/ 26 88 800 ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zu erreichen. Die Karten kosten 8 Euro oder 7 Euro zum ermäßigten Preis. Karten für alle Vorstellungen nach Ende des Lockdowns kann man jetzt kaufen, zu Weihnachten verschenken und auf diese Weise das Theater unterstützen. Karten für ausgefallene Vorstellungen können umgetauscht werden. Alle Kinderstücke des Theaters, abgesehen von der „Weihnachtsgans Auguste“, sind nicht zeitgebunden und werden die gesamte Spielzeit über gespielt.

Von Juliane Schultz