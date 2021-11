In Greifswald hebt sich am 5. Dezember zum 100. Mal der Vorhang für das Ballett „Der Nussknacker“ in der Choreografie von Ralf Dörnen: Seit 22 Jahren steht Tschaikowskis Meisterwerk am Theater Vorpommern auf dem Spielplan und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Wir erklären, was den Ballettklassiker so sehenswert macht.