Stralsund

Auf Knopfdruck reagieren – Malu Gurgel setzt diese Redewendung am Theater Vorpommern ganz praktisch um: Wenn die sympathische Brasilianerin einen der mehr als 200 Knöpfe ihres überdimensionalen Schaltpultes drückt, müssen alle Akteure handeln – vom Dirigenten bis zum Bühnentechniker.

Per Lichtknopf zeigt sie an, wer wann auftritt, wie sich Licht- und Tonstimmung ändern oder sie gibt das Signal zum Drehen oder Umbauen der Bühne. Drei Monitore und sechs Kameras helfen ihr, den Überblick zu behalten. Seit 2019 koordiniert die Inspizientin den gesamten künstlerischen und technischen Ablauf hinter den Kulissen.

„Keine Vorstellung ist gleich“

„Die Proben beginnen in fünf Minuten“, klingt ihre Stimme fast täglich durchs Theater. Das sogenannte Einrufen der Schauspieler gehört zu einer ihrer ersten Handlungen. Erst wenn die zierliche Brünette kontrolliert hat, ob alle Akteure an ihrem Platz sind, beginnt die Probe oder Vorstellung.

Vom ersten Klingeln bis zum letzten Vorhang liegt der gesamte Ablauf in der Hand der 38-Jährigen. Dabei ist sie die Schnittstelle zwischen Regisseur und Technik: „Ich schaue, was die Künstler auf der Bühne brauchen und wie sich das technisch umsetzen lässt“, erklärt Gurgel.

Was sie an ihrem Job besonders mag: „Dass es jeden Tag etwas Neues gibt“, sagt sie. Ganze 43 Mal habe sie in der Arena von Verona die Verdi-Oper Aida aufgeführt: „Es war immer dieselbe Produktion, aber keine Vorstellung war gleich.“ Bis heute ist sie mit Herzblut dabei. Obwohl sie eigentlich Sängerin werden wollte.

Geboren wird die 38-Jährige in Congonhas in Brasilien. Sie studiert an der Universität UEMG im brasilianischen Belo Horizonte Musik mit Schwerpunkt Gesang. Von 2003 bis 2008 hat sie ein Engagement als Chorsängerin in Belo Horizonte. „Aber als Solistin war es schwer in Brasilien“, sagt Gurgel. „Dort gibt es nur wenige Theater für den klassischen Bereich. Daher habe ich mich 2008 entschieden, nach Italien zu gehen.“ Dort absolviert sie zunächst Gesangsstudien in Rom. „Dann habe ich den Studiengang Regie entdeckt, der mich schon immer interessiert hat“, sagt sie. Sie wechselt nach Verona, um dort den Masterstudiengang Regie zu absolvieren.

„Als Sängerin hatte ich immer Lampenfieber“

Bei Praktika neben dem Studium ist sie nicht nur als Regieassistentin gefragt, sondern auch als Inspizientin. „Weil ich als Musikerin die einzige in meiner Klasse war, die Noten lesen konnte“, sagt sie und lacht. Schnell merkt Gurgel, dass der Beruf ihr auch aus anderen Gründen liegt: „Als Sängerin auf der Bühne hatte ich schon immer Lampenfieber“, verrät sie. Als Inspizientin hatte ich mehr Spaß, weil ich nicht mehr so nervös war“, verrät sie. „Trotzdem konnte ich weiterhin mit klassischer Musik arbeiten und im Theater sein.“

Während des Studiums arbeitet die junge Frau als Regieassistentin und Inspizientin an diversen großen Theatern in Italien und schließlich wieder in Südamerika. Von 2014 bis 2016 ist sie Chefdisponentin und Inspizientin im Theater São Pedro im brasilianischen São Paulo, wo sie auch als Regisseurin arbeitet. Sie inszeniert Opern wie „Suor Angelica“ von Giacomo Puccini und „Die Fledermaus“ von Johann Strauß am Teatro Amazonas in Manaus oder „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart am Teatro São Pedro in Porto Alegre.

„Ich muss immer noch viel lernen“

Dennoch entschließt sich Gurgel 2017, das Land ein zweites Mal zu verlassen. „Einige Theater wurden geschlossen, die Bezahlung war schlecht und man hatte nie wirklich Sicherheit“, erklärt sie. Damals habe ein Freund als Pianist in Leipzig gearbeitet. „Er hat gesagt, du musst nach Deutschland kommen. Du bist immer so akkurat und pünktlich, das ist genau dein Land“, erinnert sie sich und lacht.

Sie bewirbt sich am Theater Vorpommern und kommt als Inspizientin und Souffleuse im Februar 2019 nach Stralsund, wo sie gemeinsam mit Inspizientin Lisa Henningson für die Produktionen des Musiktheaters an allen drei Standorten sowie die Philharmonischen Konzerte in Stralsund und Putbus zuständig ist.

„Der Vertrag sollte eigentlich erst im August beginnen, also dachte ich, dass ich noch genug Zeit habe, Deutsch zu lernen. Doch dann wurde ich gefragt, ob ich schon in der nächsten Woche beginnen kann“, verrät Gurgel.

Doch der Sprung ins kalte Wasser gelingt: „Meine Kollegen haben mich toll unterstützt“, sagt sie. „Trotzdem muss ich auch heute noch viel lernen, weil die Grammatik so schwer ist.“ Aktuell betreut sie die Proben für die erste Premiere der neuen Spielzeit mit dem neuen Intendanten Ralf Dörnen und seinem neuen Team: Die Oper „Jonny spielt auf“ von Ernst Křenek, bei der der neue Operndirektor Wolfgang Berthold Regie führt.

Ihre wichtigste Regel lautet: „Den Inspizienten darf man nicht bemerken, sonst ist etwas falsch gelaufen“, verrät Gurgel und lacht. Doch auch das kennt die 38-Jährige: „Ein Schauspieler ist mal in eine noch versehentlich geöffnete Bodenklappe gefallen und buchstäblich in der Versenkung verschwunden“, verrät sie. Glücklicherweise sei alles gut ausgegangen.

Von Stefanie Büssing