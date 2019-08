Rostock

Die Rocker Five Men and Friends, Future-Techno-DJ Mausio, die Musikerin Ella Endlich und viele andere Künstler sind dieses Jahr im Rostocker Theater des Friedens (TdF) zu sehen. Am 23. August startet die neue Saison mit einer großen Party. Bei allen Veranstaltungen legt Geschäftsführerin Sandra Elgeti besond...