Greifswald

Das Theater Vorpommern hält Greifswald in dieser Woche in Atem. Seit Montag beschäftigen sich die Ausschüsse der Bürgerschaft mit den Plänen der Architekten und den Kostenschätzungen der Kämmerei. Das über 100 Jahre alte Haus benötigt eine Generalüberholung. Für die Zeit von dreieinhalb Jahren, die als Bauzeit geplant ist, muss entschieden werden, was mit den Menschen passieren soll, die das Theater ausmachen. Wo sollen Schauspieler, Schneider, Bühnenbauer und Verwaltung arbeiten und wo sollen die Stücke aufgeführt werden. Die Verwaltung hat dafür vier Pläne ausgearbeitet und die Bürgerschaft entschied sich am Donnerstag für einen.

Die Mitglieder haben bei Debatte und Abstimmung kein Theater um das Theater gemacht. Meint zumindest Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), als er am Freitagvormittag die Ergebnisse der nicht öffentlichen Sitzung von Greifswalds höchstem Gremium preisgab. Über die politischen Lager hinweg habe ein breiter Konsens geherrscht, so der Bürgermeister.

Von Zelt bis gar kein Theater

Die vier Möglichkeiten der Verwaltung zeigten ein breites Spektrum an Möglichkeiten, wie in den kommenden Jahren Theater in Greifswald erlebt werden könnte. Die radikalste Variante zu Abstimmung war, überhaupt keine Übergangslösung zu schaffen, dafür aber auch kein zusätzliches Geld zu investieren. Variante zwei und drei bedeuteten entweder ein günstigeres Zelt durch eine neue Ausschreibung zu bekommen, was jedoch laut Fassbinder einen erheblichen Zeitverlust bedeutet hätte oder das Theater in der Zeit des Umbaus in bestehenden Räumen in der Hansestadt unterzubringen.

Alle drei Möglichkeiten wurden jedoch abgewählt und die Bürgerschaft entschied sich mit breiter Mehrheit für Variante eins. Die „große Variante“, wie Fassbinder erklärt – zugleich auch die teuerste. Die sieht ein großes Zelt auf der Wiese am Museumshafen vor sowie 15 Container als Räumlichkeiten für die Schauspieler, die Musiker, Technik für Ton und Licht. 400 Gäste sollen in dem doppelwandigen Zelt platz finden. Zusätzlich werde ein Saal des Landkreises in der Siemensallee für die Proben des Balletts angemietet. Auch für die aktuell leerstehenden Verwaltungsgebäude in der Friedrich-Loeffler-Straße 8 gibt es eine Lösung. Wurden hier noch vor wenigen Monaten ein Abriss oder Verkauf diskutiert, soll in dem Block die Verwaltung des Theaters und die Schneiderei Platz finden.

Greifswald braucht das Theater

Bürgermeister Fassbinder zeigt sich bei der Vorstellung der Ergebnisse am Freitag deutlich erleichtert, dass die Bürgerschaft dem Vorschlag seiner Verwaltung gefolgt sei, den er selbst auch für den besten hält. „Das Theater ist wichtig. Es spielt in der Stadtgesellschaft eine große Rolle und es hat eine große regionale Ausstrahlung.“ Auch deswegen sei es wichtig, den Spielbetrieb nicht komplett herunterzufahren während der kommenden Jahre.

So könnte das neuen Theater von der Anklamer Straße aus aussehen. Bild unten: Auch der Wirtschaftshof soll neu und offen gestaltet werden. Quelle: Dietrich/Untertrifaller

Der Zeitplan für das Vorhaben ist eng. Im Februar sollen die Verträge mit dem Unternehmen finalisiert werden, welches das Zelt bauen wird. Im Sommer könnten die Arbeiten beginnen und im Winter ein neues Zelt auf der Wiese am Museumshafen stehen. Der Januar 2023 ist dann für den Umzug des Theaters vorgesehen.

Andere Veranstaltungen brauchen neuen Ort

Was gute Nachrichten für das Theater sind, lässt Fans von anderen Veranstaltungen stutzen. Auf der Wiese finden jeden Sommer verschiedene Veranstaltungen statt, die mehrere tausend Besucher anziehen – besonders, wenn die Corona-Pandemie und die entsprechenden Beschränkungen ein Ende gefunden haben. StreetFood-Festival, Techno-Open Air und Hüpfburgenparadies hat der Oberbürgermeister aber im Blick. „Wir müssen nach alternativen Standorten suchen, etwa der Festspielwiese im Gewerbegebiet.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Explodieren die Kosten des Baus?

Weniger Anlass zur Freude bringt der Blick auf die Zahlen mit sich. Zelt, Miete beim Kreis und kleinere Instandsetzungsarbeiten an der Loefflerstraße 8 werden die Stadt rund 4,6 Millionen Euro kosten. Auf Zuschüsse vom Geld muss der Bürgermeister dabei nicht hoffen. Für die Kosten der Spielstätten – was ein Zelt ohne Zweifel ist – Gesellschafter des Theater Vorpommern zuständig, vor allem Greifswald und Stralsund.

Auch der Bau des Theaters selbst wird teuer. Wie Winfried Kremer, Chef der Kämmerei, schon im Laufe der Woche erklärte hatte, prognostiziere er Gesamtkosten für das Projekt in Höhe von 60 Millionen Euro. Die Zahl ergibt sich aus vorsichtigen Schätzungen, die den Baustart im kommenden Jahr und die zurückliegende Kostenexplosion von Baustoffen berücksichtigen. Aktuell sind Baukosten von 49 Millionen Euro vorgesehen, 22 Millionen Euro hat das Land als Förderung zugesagt.

Von Philipp Schulz