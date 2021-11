Anklam/Schwerin/Rostock

Nach der coronabedingt, im vergangenen Jahr weitgehend ausgefallenen Weihnachtsmärchen-Saison, heben sich in den Theatern des Landes die ersten Vorhänge für die beliebten Inszenierungen. In der Vorpommerschen Landesbühne Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonntag Premiere für „Rumpelstilzchen – das Geschäft mit dem Gold“.

Bis Jahresende plant die Vorpommersche Landesbühne 71 Vorstellungen speziell für Kinder in drei Spielstätten in Anklam, Zinnowitz und Barth, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Geboten würden vier verschiedene Stücke - die auch über Weihnachten hinaus gezeigt würden - und eine Revue. Für Familien und Firmen gebe es zudem die Komödie „Die Weihnachtsgans Auguste“ von Peter Ensikat nach Friedrich Wolf - mit Drei-Gänge-Menü. Man hoffe, dass es dieses Jahr nicht wieder zu Schließungen komme, sagte die Sprecherin.

"Die Weihnachtsgans Auguste" in der Vorpommerschen Landesbühne. Quelle: Vorpommersche Landebühne

Bisher haben sich nach ihren Worten bereits mehr als 5000 Kinder aus Kitas und Schulen für die Aufführungen angemeldet. Im Vergleich zur der Zeit vor der Pandemie seien das etwa ein Drittel weniger - sowohl bei der Anzahl der Vorstellungen als auch der Zahl der jungen Zuschauer.

Im vergangenen Jahr waren die Theater in Mecklenburg-Vorpommern im Zuge der Pandemie-Bekämpfung Anfang November geschlossen worden. Sie durften lediglich im Dezember einige Vorstellungen ihrer Weihnachtsmärchen vor Schulklassen spielen. Am Mecklenburgischen Staatstheater waren es ganze drei von „Die unendliche Geschichte“, wie eine Sprecherin sagte. In diesem Jahr werde die Inszenierung erneut gezeigt. Geplant sind 41 Vorstellungen. Eingelassen werden könnten coronabedingt maximal 500 Zuschauer - statt 620. Gestartet werde im Großen Haus am 25. November. Die Sparte „Junges Staatstheater“ Parchim spiele 46 Vorstellungen von „Vom Fischer und seiner Frau“ in Parchim, Schwerin, Waren, Wittenberge und Güstrow.

Die Theater und Orchester GmBH spielt vom 26. November an in 22 Vorstellungen „Alice im Wunderland“ in Neubrandenburg und in Neustrelitz ab 4. Dezember „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens. Geplant sind dort 16 Aufführungen, wie eine Theatersprecherin sagte. Im Theater Vorpommern hat „Aladin und die Wunderlampe“ am 27. November Premiere und am Standort Stralsund am 5. Dezember. Bislang sind 35 Vorstellungen geplant, wie ein Sprecher sagte. Die Resonanz sei nach dem Corona-Ausfall im Vorjahr sehr groß: „Die Tickets gehen weg wie warme Semmeln.“

