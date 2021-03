Rostock/Greifswald/Anklam

Seit dem Lockdown ist es grundsätzlich still auf den Theaterbühnen im Land. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es derzeit keine Theaterangebote. „Kinder- und Jugendarbeit macht einen großen Teil des Wirkens am Theater Vorpommern aus“, so Peter van Slooten, Verwaltungsdirektor und kaufmännischer Geschäftsführer des Theaters Vorpommern, das in Greifswald und Stralsund beheimatet ist.

„Alle Kollegen im Theater vermissen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Unser großer Wunsch ist es, dass wir Kinder und Jugendliche bald wieder in unserem Haus begrüßen dürfen.“ Hinter den Kulissen wird viel vorbereitet. „Der Spielplan für die Spielzeit 2021/2022 ist fast fertig“, erklärt Peter van Slooten.

Vorpommersche Landesbühne: Spielplan für Kinder

In der Vorpommerschen Landesbühne, die ihren Sitz in Anklam hat und mehrere Spielstätten im Land betreibt, hält man einen konkreten Spielplan für die kleinen Gäste vor: „Die aktuellen Inszenierungen für Kinder sind: ‚Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt‘ nach Hannes Hüttner, ‚Der kleine Muck‘ nach Wilhelm Hauff und ‚Hase und Igel‘ von Peter Ensikat nach Grimm“, zählt Pressesprecherin Martina Krüger auf. „Diese Stücke haben wir seit November im Repertoire und sie werden über die gesamte Spielzeit auf dem Spielplan bleiben.“

Rostocker Volkstheater: Stücke für Kinder und Jugnedliche

Auch im Volkstheater Rostock ist man darauf eingestellt, dass es wieder losgeht. „Wir haben derzeit in der Warteschleife fertiggestellte Produktionen für Kinder ab sechs Jahren bis hin zu Inszenierungen für Jugendliche und Klassenzimmerstücken, die alle das ganze Jahr spielbar sind“, erklärt Ute Fischer-Graf vom Volkstheater Rostock.

Das Angebot geht los beim Puppentheater, wie „Krümelchens Abenteuer“, über Klassenzimmerstücke wie „Ganzgrossraus“ bis zum Schiller-Klassiker „Die Räuber“. „Besonders hinweisen möchte ich auf unsere Reihe ‚Das Knirpsenatelier‘ an Sonntagen und Montagen im Ateliertheater für Familien, Kindergärten und Grundschulen“, sagt Fischer-Graf. Diese Reihe präsentiert Eigenproduktionen des Volkstheaters und auch Gastspiele von Puppenbühnen, diese in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern.

Aber seit Monaten ist es still in den Theatern. „Die Kultur liegt landesweit am Boden. Es kommt darauf an, dass sie sich auch landesweit wieder aufrichten kann“, erklärt Martina Krüger. Sie verweist auf einen Leitfaden „Rückkehr von Zuschauern und Gästen in Kultur und Sport“, ausgearbeitet und unterstützt von über 40 namhaften Sport -und Kultureinrichtungen. „Das könnte ein guter Weg für ein Öffnungsszenario sein“, sagt Krüger. „Aber letztlich entscheidet die Politik.“ Die Hygienekonzepte liegen in den einzelnen Häusern längst vor.

Sicherheitskonzepte mit dem Gesundheitsamt abgestimmt

„Wir haben bereits im vergangenen Jahr sehr gute Sicherheitskonzepte mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und genutzt“, sagt Ute Fischer-Graf über die Lage im Volkstheater Rostock. „Beim Weihnachtsmärchen gab es für die Schulklassen eine Wegführung durch unser Haus, die verhinderte, dass sich die einzelnen Gruppen begegneten.“

Das ist im Theater Vorpommern ganz ähnlich. „Wir arbeiten seit Anbeginn der Pandemie an Sicherheitskonzepten und deren Realisierung. Wie gut die funktionieren, haben wir bewiesen“, sagt Verwaltungsdirektor Peter van Slooten. „Es gab in unseren Häusern, die ja im Herbst trotz Pandemie bespielt worden sind, unseres Wissens keine Infektionen mit dem Virus“, bekräftigt van Slooten. „Das liegt an den guten Belüftungssystemen, mit denen die meisten Theater und somit auch unsere drei Häuser ausgestattet sind, und den ausgefeilten, hausbezogenen Hygienekonzepten.“

„Starkes Bedürfnis nach Theater“

Der Drang von draußen ist da, dass es wieder losgeht, nicht nur bei den kleinen Zuschauern. „Wir spüren allgemein ein starkes Bedürfnis nach Theater“, so Peter van Slooten über die Stimmung im Theater Vorpommern. Das bestätigt auch Martina Krüger für die Vorpommersche Landesbühne. „In Gesprächen erfahren wir immer wieder, dass den Menschen Theater fehlt und sie sich wünschen, dass wir bald wieder für sie da sind.“

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umgekehrt gilt das für die Künstler auf der Bühne. „Auch die Schauspieler samt der gesamten Theatermaschinerie möchten lieber heute als morgen wieder auf die Bühne“, erklärt Martina Krüger. „Ihnen fehlt das Publikum.“

Auch für die kleinen Theatergänger ist das eine Zeit des kulturellen Verzichts. „Die Schulen, die vor dem November-Lockdown bereits gebucht hatten, warten natürlich“, sagt Krüger. Der Bedarf bei den Schulen ist in Rostock ebenfalls da: „Wir haben bereits von Schulen gebuchte Aufführungstermine im Plan, von denen wir hoffen, dass wir sie spielen können“, sagt Ute Fischer-Graf.

Wiederaufnahme des Theaterbetriebs von Politik abhängig

Was grundsätzlich die Wiederaufnahme des Theaterbetriebs angeht, wartet man in den Spielstätten im Land nun auf Entscheidungen von der Politik, konkret auf den MV-Gipfel. Noch ist unklar, wie Lockerungen im Theaterbereich auf Landesebene angeboten werden und von Landkreisen oder Kommunen umgesetzt werden. Dass das schon innerhalb eines Hauses nicht einfach ist, zeigt das Beispiel Theater Vorpommern. Es hat Spielstätten im mehreren Landkreisen und müsste für verschiedene Häuser unterschiedliche Öffnungsregelungen treffen.

Von Thorsten Czarkowski