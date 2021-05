Theaterstück „Pippi Langstrumpf“ in Rostock: Findet die Premiere statt?

Rostock

Die Villa Kunterbunt steht bereits: Doch bis Äffchen, Pferd und die sommersprossige Hausherrin mit den roten Zöpfen einziehen und sie mit Leben füllen, vergehen noch drei Wochen: Mit der Premiere von „Pippi Langstrumpf“ will das Volkstheater am 28. Mai in der Halle 207 in den Theatersommer starten. Bis zum 14. September sollen neben dem Familienstück nach Astrid Lindgren das Musical „Disco-Fieber“, die Operette „Die lustige Witwe“ sowie zwei Philharmonische Konzerte aufgeführt werden.

Doch bereits im vergangenen Jahr musste die „Pippi Langstrumpf“-Premiere coronabedingt abgesagt werden. Nun hoffen Ensemble und Intendant Ralph Reichel, dass in diesem Theatersommer wieder gespielt werden darf. „Wir warten jetzt auf die neuen Bestimmungen und hoffen, dass wir am 28. Mai in der Halle 207 Premiere feiern dürfen“, so Reichel. Unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes waren dort im vergangenen Jahr neun Veranstaltungen über die Bühne gegangen. „Das Konzept hat sich bewährt und wir denken, dass wir in diesem Jahr darauf aufbauen können“, so Reichel.

Die Vorbereitungen für den Volkstheatersommer in der Halle 207 laufen: Tontechniker Jörg Adam (53) montiert die Lautsprecheranlage Quelle: Dietmar Lilienthal

30 Scheinwerfer und 1500 Meter Datenkabel

Für den Theatersommer, der in diesem Jahr zum fünften Mal stattfindet, wird zurzeit in der Halle 207 eifrig gewerkelt: Die 25 Stuhlreihen mit knapp 670 Plätzen müssen abgestaubt, die Ton- und Lichtanlagen installiert und rund 1500 Meter Datenkabel verlegt werden. Noch fehlt das Mischpult, aber Tontechniker Jörg Adam und seine vier Mitarbeiter haben bereits vier Lautsprechersysteme an den Trägern aufgehängt, die dafür mithilfe von Ketten heruntergelassen werden. „Die Lautsprecher hängen so, dass das Publikum in jedem Winkel der Halle optimal beschallt wird“, sagt Adam. Berechnet wird das mit einer eigenen Software.

Aufnahmen für den Volkstheatersommer in der Halle 207 auf einem Rostocker Spielplatz: Pippi-Darstellerin Klara Eham (hier mit Katharina Paul). Quelle: Dorit Gätjen

Auch die rund 30 Scheinwerfer und die bunten Lichterketten mit knapp 1000 Glühbirnen hängen bereits. „Dazu kommen noch LED-Technik und Beamer“, erklärt Adam. In Containern hinter der Halle werden in den nächsten zwei Wochen Garderoben, Ankleideräume, Maske, Requisite, Aufenthaltsräume für die Künstler, Duschen und Toiletten eingerichtet. Ab dem 17. Mai beginnen die Endproben in der ehemaligen Schiffshalle.

„Kinder sind brutal ehrlich“

Darauf freut sich auch Hauptdarstellerin Klara Eham, die seit Frühjahr 2020 festes Ensemblemitglied am Volkstheater ist. „Die Halle hat einen unglaublichen Charme, in den ich mich sofort verliebt habe“, sagt die 24-Jährige, die aus der Nähe von München stammt und in Essen und Bochum Schauspiel studierte. Bereits im vergangenen Jahr fieberte sie der Premiere entgegen, die dann coronabedingt ausfiel: „Ich hoffe, dass es in diesem Jahr klappt, und bin schon gespannt darauf, wie die Kinder reagieren“, sagt Eham. Zurzeit sei sie dabei, ihr Textwissen aufzufrischen. „Vieles ist noch vom letzten Jahr hängen geblieben.“ Ein wenig aufgeregt sei sie dennoch. „Ich habe nämlich noch nie vor Kindern gespielt und die sind brutal ehrlich“, sagt die junge Frau und lacht.

Tickets und Termine Karten für den Volkstheatersommer in der Halle 207 können telefonisch unter 0381 381-4700 oder per Mail unter theaterkasse@rostock.de reserviert werden. Weitere Infos zu den einzelnen Terminen sowie den aktuellen Bestimmungen unter: www.volkstheater-rostock.de

Pippi Langstrumpf habe auch ihre eigene Kindheit geprägt: „Ich habe sie für den Mut bewundert, ihrem Herzen zu folgen, egal was andere darüber denken“, sagt Eham. Nun einmal selbst die Rolle der kleinen Rebellin zu spielen, sei für sie wie ein Lottogewinn: „Sich alles erlauben zu können und auf der Bühne einfach Blödsinn zu machen, das ist eine tolle Herausforderung“, sagt sie. Auch körperlich sei die Rolle anspruchsvoll: „Pippi fordert einen sehr auf der Bühne. Sie ist in vielen Dingen schneller, als man selbst, weil sie nicht zu viel darüber nachdenkt. Aber das ist erfrischend“, sagt die 24-Jährige. „Ich denke, gerade in dieser Zeit ist es für die Zuschauer schön, in Pippis Welt abzutauchen und den Rest zu vergessen.“ Dennoch sei es ihr wichtig, auch die Verletzlichkeitund Vielschichtigkeit der Figur zu zeigen.

Online-Gesangsunterricht während des Lockdowns

Obwohl Eham das Volkstheater und die Hansestadt bisher nur unter Pandemiebedingungen kennengelernt hat, habe sie sich bereits gut eingelebt. „Ich habe schon einige Freunde gefunden und die Zeit des Lockdowns unter anderem dafür genutzt, Online-Gesangsunterricht zu nehmen“, verrät sie. In den Produktionen „Bilder deiner großen Liebe“, „Jugend ohne Gott“ und „Der Prozess“ spielte sie bereits vor Rostocker Publikum.

Nun hofft sie gemeinsam mit ihren Kollegen auf die Premiere am 28. Mai und viele strahlende Kinderaugen. „Unser Job funktioniert einfach nicht ohne Publikum“, sagt Eham. Auch privat blickt sie voraus: „Auch wenn der Strand von Warnemünde zurzeit noch angenehm leer ist, freue ich mich darauf, die Hansestadt irgendwann auch ohne Corona kennenzulernen“, sagt sie und lacht.

Von Stefanie Büssing