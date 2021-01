Theon Klaus kam kurz nach Mitternacht – MV hat ein Neujahrsbaby  2021

Schwerin

Theon Klaus Nitsch erblickte am 1. Januar 2021 um 0.02 Uhr in den Schweriner Helios Kliniken das Licht der Welt und darf damit als erstes Baby des neuen Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Er ist das dritte Kind für Mama Anika Nitsch, wie die 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte.

Wenige Stunden nach der ambulanten Geburt waren die beiden bereits wieder zu Hause. Dafür habe sie sich auch aufgrund der Corona-Situation entschieden, sagte Anika Nitsch. Jede Ansteckungsmöglichkeit solle vermieden werden. Theon Klaus war zur Geburt 3345 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß.

In Mecklenburg-Vorpommern kommen jährlich etwa 13.000 Kinder zur Welt.

