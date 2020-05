Thüringen beendet alle Corona-Maßnahmen: Wann es auch in MV so weit sein könnte

Rostock/Schwerin

Keine Kontaktverbote mehr – und auch keine Maskenpflicht: Thüringen will es vormachen. Bereits ab dem 6. Juni sollen alle Lockdown-Maßnahmen in „seinem“ Bundesland aufgehoben werden, hat der Erfurter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) angekündigt.

In MV werden die Menschen auf diesen Schritt hingegen wohl noch etwas länger warten müssen, sagt der amtierende Schweriner Regierungschef, Lorenz Caffier ( CDU). Doch auch er macht sich dafür stark, dass es mit den Lockerungen im Nordosten schneller gehen soll, als zunächst geplant – zum Beispiel bei den Thema Kreuzfahrten.

Ramelows Vorstoß „ist verfrüht“

„Ich halte den Vorstoß aus Thüringen für verfrüht“, so der Innenminister und Vertreter von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Ramelow wecke Hoffnungen, die nach aktuellen Aussagen der Virologen kaum zu erfüllen sein. „Und ich halte es auch für problematisch, wenn wir jetzt in einen Öffnungswettbewerb zwischen den Ländern eintreten.“

MV habe einen klaren Fahrplan aufgestellt: „Ab Montag dürfen wieder Urlaub ins Land. Danach warten wir ab, wie sich die Fallzahlen entwickeln“, so Caffier. Planmäßig soll das Landeskabinett erst am 9. Juni wieder über große Lockerungen beraten – und zwar über Maßnahmen, die ab dem 15. Juni gelten sollen.

Weitere Lockerungen schon Dienstag?

Doch diese drei Wochen scheinen mittlerweile auch Caffier zu lang sein. Gegenüber der OZ kündigt er bereits an, dass es auch schneller gehen könnte – und in vielen Bereichen auch schneller gehen soll. Die Infektionszahlen in MV jedenfalls scheinen das herzugeben: Sowohl am Freitag als auch am Sonnabend wurden in MV keinerlei neue Corona-Infektionen gemeldet. Und laut neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts gab es in vier der acht Landkreise und kreisfreien Städte in MV in den vergangenen sieben Tagen jeweils keine neuen Covid-19-Fälle.

Bereits in der kommenden Woche – am 26. Mai – will Caffier daher im Kabinett über kleinere Lockerungsmaßnahmen sprechen. „Wir wollen zum Beispiel bei den Vereinen nachsteuern.“ Statt der bisher geltenden, strengen Regeln könne es ausreichend sein, wenn Listen mit den Teilnehmern geführt werden – um im Fall einer Infektion Kontaktpersonen schnell ermitteln zu können.

Lockerungen für Kreuzfahrt und Schulen?

Und: „Ich mache mir zunehmend Sorgen um die gravierenden Folgeschäden der Corona-Schutzmaßnahmen“, räumt der Minister ein. Er denke beispielsweise auch an die Kreuzfahrt-Branche – an die Rostocker Reederei Aida Cruises etwa. „Auch für diese Bereiche des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft brauchen wir schneller Lösungen und Konzepte.“

Auch bei den Schulen will Caffier nicht mehr warten: „Wenn wir nach dem 1. August – zum neuen Schuljahr – keinen regulären Unterricht organisiert kriegen, haben wir ein riesiges Problem.“ Für Kinder, Eltern und auch Unternehmen.

Von Andreas Meyer