Tierheime in MV: Angst vor zweiter Corona-Welle?

Schlage

Katzen streunen über das große Gelände. Einige scheue Tiere verstecken sich in einer der vielen Holzhütten, die ihnen als Rückzugsort gebaut wurden. Hundebellen klingt über den gesamten Hof. Still ist es im Tierheim Rostock-Schlage wohl nie. „Derzeit haben wir 250 Tiere hier“, sagt Norbert Schlösser, Leiter des Tierheimes. In schlimmen Zeiten seien es manchmal sogar 400. Trotz Corona sei die Situation aktuell entspannt. Schlösser befürchtet aber, dass sich das bei einer zweiten Infektionswelle ändern könnte.

Finanzielle Notlage durch Corona-Krise

Der Deutsche Tierschutzbund hatte Anfang Oktober auf die finanzielle Notlage vieler Tierheime aufmerksam gemacht. „Die Heime helfen jederzeit, wo sie können und sind für jedes Tier in Not da“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. „Jetzt brauchen die Tierheime unsere Hilfe, denn Corona hat ein großes finanzielles Loch gerissen.“

Laut Tierschutzbund gaben bundesweit 50 Prozent der Tierheime an, dass die Rücklagen des Tierschutzvereines teilweise bis ganz aufgezehrt sind. Die Menschen sollten deshalb in diesen schwierigen Zeiten Solidarität mit den Tierheimen zeigen und helfen. Die Kampagne „ Tierheime helfen. Helft Tierheimen!“ ruft zu Spenden auf, damit die Not für die Tierheime ein Ende hat.

Sorgenpfötchen Charlie ist blind und freut sich auf ein neues Zuhause. Quelle: Frank Söllner

Entwarnung für Tierheime in MV

Finanzielle Sorgen habe das Tierheim Schlage bisher nicht. „Wir sind auf Spenden angewiesen und freuen uns immer über Patenschaften, Firmen oder Schulklassen, die Gelder sammeln“, sagt Schlösser. „Ohne die Tierliebe der breiten Öffentlichkeit wäre die Finanzierung gar nicht möglich.“ Das Tierheim lebe durch den regen Kontakt mit Tierfreunden. Projekttage zum Kennenlernen der Tiere oder die Besuche im Altenheim sind derzeit nicht möglich.

Durch die Corona-Krise meinen viele Menschen, mehr Zeit zu haben und sich den langersehnten Wunsch nach einem Haustier erfüllen zu müssen. Gleichzeitig halten sich Menschen in unsicheren Zeiten aber auch zurück. Familie, Arbeit und vor allem Gesundheit sind ausschlaggebend, ob einem Tier ein sicheres und dauerhaftes Zuhause geboten werden kann. Die Pandemie wirkt sich auf all diese Bereiche aus.

„Tiere können eine Erfüllung sein, besonders in schweren Zeiten“, sagt Tierheimleiter Schlösser. Zu Beginn der Corona-Krise wurden viele Tiere aus dem Tierheim Schlage adoptiert. „Wir hatten sogar einige Anfragen, ob Tiere für einige Wochen ausgeliehen werden könnten“, so Schlösser. Für Hund und Katze bedeute ein kurzzeitiger Aufenthalt jedoch viel Stress. Eine Ausleihe sei deshalb ausgeschlossen.

Tierheim Stralsund wartet auf Flugpaten

Auch im Tierheim Stralsund wurden mehr Tiere zu Beginn der Corona-Maßnahmen adoptiert. „Die Leute hatten viel mehr Zeit für die Eingewöhnung und haben sich eher Tiere geholt“, sagt Leiterin Kathrin Scheurich. Derzeit werden wieder weniger Tiere vermittelt, was zur Herbstzeit normal sei. Ein anderes Problem bereitet dem Tierheim jedoch Sorge.

„Wir haben eine Kooperation mit einem Tierheim auf Teneriffa“, sagt Scheurich. „Momentan gibt es keine Flugpaten. Es ist schrecklich, zu sehen, wie andere Tierheime überlaufen und wir noch Kapazitäten haben.“ Normalerweise werden über das Jahr verteilt etwa 50 Hunde aus Teneriffa ins Tierheim Stralsund geholt. Dieses Jahr waren es nur drei.

Kein „Haustiertrend“ in Dorf Mecklenburg und Greifswald

„Bei uns gab es keinen extremen Andrang“, sagt die ehrenamtliche Tierheimleiterin in Dorf Mecklenburg, Doreen Kuhn. Interessierte wurden vom Personal immer darauf hingewiesen, dass die Anschaffung eines Haustieres wohl überlegt sein sollte. Problematisch war, dass Einnahmen der Tierpension während der Corona-Zeit wegfielen, weil die Tierhalter nicht in den Urlaub fahren konnten. Das hat sich inzwischen wieder geändert.

Auch das Tierheim Greifswald verzeichnete keinen Haustiertrend im Zusammenhang mit dem Lockdown. „Saisonbedingt gibt es gerade viele Maikätzchen“, sagt Leiterin Silvia Grünberg aus Greifswald. Viele wenige Monate alte Kätzchen werden zum Herbst hin abgegeben.

Blick in die Zukunft

Tierheimleiter Schlösser in Schlage macht sich Gedanken dazu, wie sich das Coronavirus in nächster Zeit auf das Tierheim auswirken könnte. „Uns treibt die Sorge, wenn die Entwicklungen so weitergehen, dass mehr Tiere zu uns gebracht werden“, erklärt Schlösser. „Wir sind darauf vorbereitet, dass Menschen ihre Tiere abgeben, falls sie sich infizieren und sich dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kümmern können.“

Im Zuge von Insolvenzen könnten viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren und sich ein Haustier nicht mehr leisten. „Viele vergessen, dass so ein Tier Geld und Arbeit ist“, sagt Schlösser. Mit 12 000 Euro sollte im Lebensabschnitt eines Hundes gerechnet werden.

Ungewöhnliche Haustiere

Nicht nur Hunde, Katzen und Vögel warten im Tierheim Schlage auf ein neues Zuhause, sondern auch Ratten, Schildkröten und Schlangen. „In der Tierhandlung gibt es Schildkröten, die so groß sind wie eine Zwei-Euro-Münze“, erklärt Tierpflegerin Jule Österreich. „Die werden dann immer größer und dann will sie niemand mehr.“ Reptilien seien zudem sehr kostenintensiv. Eine drei Meter lange Boa sei für die Wenigsten ein geeignetes Haustier, unter anderem aufgrund der Energiekosten. „Das Schlangenhaus verbraucht mehr Energie als das gesamte Katzenhaus, das viel mehr Tiere versorgt“, so Schlösser.

Ehrenamt und Tieradoption in Zeiten von Corona

In allen Tierheimen in MV durften Ehrenamtliche über Monate hinweg nicht mit den Hunden Gassi gehen. Freiwillige, die vor dem Coronavirus bereits aktiv waren, dürfen nun die Hunde wieder spazieren führen. Neue Gassi-Geher werden aktuell nicht eingesetzt. Im Tierheim Schlage dürfen derzeit noch keine Menschen aus Risikogruppen Gassi gehen.

Wer Interesse an einer Tiervermittlung hat, sollte in einem Tierheim in MV unbedingt vorab telefonisch oder über das Internet einen Termin ausmachen. Nur zum Schauen vorbeikommen, sei momentan nicht möglich. Wer ein Tier adoptieren möchte, sollte sichergehen, dass es zeitlich und finanziell passt. „Am besten gucken die Leute vorab auf der Homepage, welches Tier sie interessiert und dann wird ein Beratungsgespräch vereinbart“, sagt Kuhn. Vor allem bei Hunden sollten Interessierte mehrfach vorbeikommen und das Tier erst kennenlernen.

Von Jule Damaske