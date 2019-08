Rostock

Die sechs Welpen waren in einem erbarmungswürdigen Zustand: Halb verhungert, völlig verängstigt, total verfloht. Der Besitzer kam mit einem Pritschenwagen, setzte sie auf den Hof ab und war verschwunden.

Da hatte das Tierheim in Laage mal wieder sechs Hunde mehr. Fünf der Mischlinge, von denen Tierheimleiterin Denise Gattas (47) sagt „Rottweiler, Dobermann, Dackel oder Jagdpinscher plus irgendwas wie Münsterländer“, wurden vermittelt. Nur der älteste im Wurf, Titus, lebt noch im Tierheim. Er ist noch immer sehr gestresst. Manchmal wolle man gar nicht wissen, was den Tieren zuvor passiert ist, sagt die Tierheimleiterin.

Tierschützer sind Kummer gewohnt. Mal wird eine alter Boxer am Tor in Laage angebunden. Mal stellt ein Unbekannter einen Wurf kleiner Hunde ans Tor. Mal findet ein Bauer einen Karton mit Welpen auf seinem Acker und gibt die Tiere ab. Für Kleintier-Streichelzoos ist es normal, dass abends beim Durchzählen mal drei Kaninchen mehr im Freilaufgehege rumhoppeln. Die hat dann jemand reingeschmuggelt. Den Hammer aber erlebte Norbert Schlösser, Leiter des Tierheims Schlage bei Rostock: „Uns wurde schon ein Ziegenbock über den Zaun geschmissen.“

Tierheim Schlage plant 67 000 Euro für Sanierung ein

Der Ziegenbock ist nun eines der etwa 370 Tiere, die in Schlage leben. In Laage sind über 100 Katzen und derzeit 17 Hunde untergebracht. Im September kommen aus Rumänien sechs Welpen dazu. „Die sehen aus wie Labrador-Mix auf Dackelbeinen“, sagt Denise Gattas.

Seit 2012 hat sie mit ihrem ehrenamtlichen Team 346 Hunde und 999 Katzen vermittelt. Die Arbeit im Tierheim funktioniert nur über grenzenlosen Idealismus. Denn finanziell kämpfen alle Anlagen im Land ums Überleben. Täglich!

Der Verein „Neue Chancen für Tiere in Not“ in Laage hat Fundtierverträge mit der Stadt und umliegenden Gemeinden. Außerdem nimmt Gattas von dem Verein „ Deutschland sagt Nein zu Tiermorden“ (DsN) Hunde aus Rumänien auf. Dazu kommen Spenden. Hin und wieder Pakete mit Futter. Die Tierschützerin sagt: „Hier spenden Menschen für Tierheime, damit sich andere Menschen verantwortungslos Tiere anschaffen und wieder abgeben, wenn sie es nicht hinkriegen.“

Doch die Kosten rasen den Tierschützern davon. Unterkünfte, Futter, Tierarztbesuche. Bevor Hunde vermittelt werden können, werden sie geimpft, entfloht, gechippt, kastriert – oder sterilisiert. Eine Kastration kostet um die 400 Euro. Vom Personal mal ganz zu schweigen. Meist arbeiten ehrenamtliche Helfer und tierliebende Schülerinnen in den Heimen.

In Schlage müssen die Unterkünfte modernisiert werden. „Baujahr 1950 – von Feuchtigkeit und Schimmel befallen, ebenso die Wirtschaftsgebäude“, sagt Schlösser. 67 000 Euro seien dafür eingeplant. „Eine große Summe, da ist es toll, dass uns Land, Stadt und Spender unterstützen.“

Tierheime im Land benötigen noch Millionen

„Nachdem das Land über Jahre nur je 100 000 Euro zur Verfügung gestellt hat, wurde die Summe in den letzten vier Jahren erhöht“, erklärt Kerstin Lenz, Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes in MV. Trotzdem fehle noch Geld. Damit alle Tierheime in MV Quarantäne- und Krankenstationen und dichte Dächer haben, „benötigen wir drei Millionen Euro.“ Für die Bewirtschaftung „fehlen den Tierheimen pro Jahr eine Million Euro, die sie erbetteln müssen“, sagt Kerstin Lenz.

Kerstin Lenz aus Demmin ist Vorsitzende des Landesverbandes MV des Deutschen Tierschutzbundes. Quelle: privat

300 000 Euro für 14 Vereine

14 Tierschutzvereine und Privatpersonen haben für dieses Jahr Zuwendungsbescheide für bauliche Investitionen bekommen. „Damit ist die Fördersumme von 300 000 Euro ausgeschöpft.“, sagt Edgar Offel, Sprecher im Landwirtschaftsministerium.

Den größten Batzen – 122 000 Euro – erhalte der Tierschutzverein Wismar für den Neubau eines Katzen- und Kleintierhauses. Seit 1993 haben Tierheim in MV vom Land 3,7 Millionen Euro Fördermittel erhalten.

Durchs Netz gefallen

Der Tierschutzbund Greifswald hat voriges Jahr Kosten von 4000 Euro gehabt. 1900 Euro kamen vom Land, der Rest wurde durch Vereinsmitglieder und den Dachverband gedeckt. Andere Vereine wie der in Laage oder der „Kleine Gnadenhof“ in Letschow bei Schwaan erhalten gar keine Förderung. „Mein Mann und ich haben den Tieren unser Haus und Grundstück kostenlos bereitgestellt“, erklärt die Vorsitzende Christel Klein. Damit kämen sämtliche Spenden den Tieren zugute. Weil es keinen „Pachtvertrag“ gebe, erhält der Verein keine Fördermittel.

Durchs Netz der Tierheimförderung ist auch der Tierschutzverein Bützow gefallen, sagt der Vereinsvorsitzende Ulrich Krause. Für Heizung und Sanitär-Anlagen würden 51 000 Euro benötigt. Diese Baumaßnahmen habe das Landesamt für Veterinärwesen bereits 2018 als dringend bezeichnet.

Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft baut Nothilfestation

Ein dickes Investitionsprojekt stemmen seit Jahren die Mitglieder des Tierschutzvereins Vorpommersche Boddenlandschaft: „Wir bauen eine Nothilfestation, damit Haustieren aus der Region noch besser geholfen werden kann“, erklärt Vereinsvorsitzende Martina Finger.

Im Bau: die ersten Häuser der Nothilfestation des Tierschutzvereins Vorpommersche Boddenlandschaft. Quelle: Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft

Die Tiere bräuchten dringend mehr Platz. Mit Hilfe des Landes, des Deutschen Tierschutzbundes, der Sparkasse Vorpommern und vielen privaten Spendern sei der Bau der Nothilfestation angelaufen. Der Verein wolle noch in diesem Jahr die ersten Häuser fertigstellen, sagt Martina Finger. Für das Projekt würden dringend Spenden oder die Hilfe von Sponsoren benötigt.

Kontakt für Spenden:

www.tierschutz-vr.de

www.kleiner-gnadenhof.de

www.tierschutzverein-buetzow.jimdo.com

www.tierheim-schlage.de

www.tierschutzbund-greifswald.de

www.tierheimlaage.de

