Rostock-Warnemünde

Willi will’s wissen: Mit den Vorderpfoten voran stürzt sich der Australian Shepherd auf einen Hüpfball. Normalerweise sind solche Tobereien in seinem Job nicht erlaubt. Im Gegenteil: Bei der Arbeit muss der verspielte Rüde Ruhe ausstrahlen, denn er soll helfen, physisch und körperlich beeinträchtigte Menschen zu behandeln.

Willi ist Therapiebegleithund und neuester Mitarbeiter von Marco Wenzlaff, der ein Therapiezentrum mit Praxen im Ostseebad Warnemünde, am Rostocker Wasserturm und in Charlottenthal betreibt. Neben Willi ist auch dessen Frauchen, Ergotherapeutin Theresa Böhmer (23), neu im Warnemünder Team.

Tierisch gutes Duo: Therapiebegleithund Willi und Ergotherapeutin Theresa Böhmer (23) Quelle: Norbert Fellechner

Das Duo hat gerade einen Einsatz im Seniorenheim hinter sich. Bei Demenzkranken kann Willi kleine Wunder bewirken. „Sie erinnern sich an ihre eigenen Haustiere und beginnen, von früher zu erzählen“, sagt Theresa Böhmer. Selbst verschlossene Personen werden redselig, wenn sie durchs Hundefell streicheln dürfen. „Sie blühen auf und kommen raus aus dem Alltagstrott im Pflegeheim. Die soziale Teilhabe wird gefördert, weil Gespräche entstehen. Es ist schön, das mitzuerleben.“

Auch bei Kindern hilft Willi weiter. „Autisten beispielsweise haben oft Schwierigkeiten, sich auf die Behandlung einzulassen. Willi ist mein Türöffner. Er erleichtert mir die Arbeit“, erklärt Theresa Böhmer.

Ob für Menschen mit körperlichem oder geistigem Handicap, Kinder mit Verhaltens- oder Lernauffälligkeiten oder Senioren: Vierbeiner wie Willi sind eine tierisch gute Medizin. Die emotionale Nähe zwischen Mensch und Tier baut Stress ab, tröstet in Lebenskrisen, beseelt mit neuem Tatendrang. Depressive, Demenzkranke oder Multiple-Sklerose-Patienten werden deshalb mit Unterstützung von Hund, Katze, Pferd und Co. behandelt.

Willi ist ein Therapeut mit kalter Schnauze, aber alles andere als kaltschnäuzig. Er geht gern auf Kuschelkurs. Dabei gibt er sich ganz handzahm. Das muss er auch. Seine Aufgabe sei es vor allem, dazu beizutragen, dass Patienten zur Ruhe kommen und sich entspannen, erklärt Theresa Böhmer. Mätzchen lässt sie ihrem Partner daher selten durchgehen, da nutzt auch kein Hundeblick. „Ich bin streng mit ihm.“ Schließlich muss Willi seiner Besitzerin während der Therapie aufs Wort gehorchen.

Pfote drauf: Während der Therapiesitzungen gehorcht Willi seinem Frauchen auf’s Wort. In Pausen darf sich der eineinhalb Jahre alte Rüde auch mal am Strand austoben. Quelle: Norbert Fellechner

Mit eineinhalb Jahren ist Willi ein Jungspund im Gesundheitswesen. Solange er noch die Schulbank drückt, hat der Rüde gewissermaßen Welpenschutz. Bei Behandlungen ist Willi „Hospitant“ und mehr dabei als aktiv beteiligt. Das genügt oft schon.

Wegbegleiter mit Spürnase für Tumore

Sobald Willi fertig ausgebildet ist, soll ein Rollenwechsel stattfinden: Dann will Theresa Böhmer ihren Patienten mit Willi spielen und spazieren gehen lassen und sich selbst dabei auch hin und wieder im Hintergrund halten. Im Umgang mit dem Hund sollen Patienten Ängste abbauen und lernen, selbstbewusst zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Sie werden motiviert, selbstständiger zu werden. Ballspiele mit Willi schulen ihre Motorik.

Dass Hunde zu einem gesunden Leben beitragen, zeigt ihr vielfältiger Einsatz: Sie geleiten Blinde ans Ziel, erschnüffeln mit ihrer Spürnase Tumore und schlagen Alarm, sobald Herrchen oder Frauchen unterzuckert oder einen epileptischen Anfall hat.

Privat und beruflich ein tierisch gutes Team: Willi und Theresa Böhmer. Quelle: Norbert Fellechner

In Warnemünde sind Willi und Theresa Böhmer nicht die einzigen Neuen: Seit Kurzem sind die Physiotherapeutinnen Nicole Duckhorn und Manuela Schulz in der Praxis angestellt und erweitern das Therapieangebot. Mit den Neuzugängen sei es möglich, Patienten interdisziplinär und damit noch umfassender zu behandeln, sagt Verena Hirdina. Die Ergotherapeutin leitet den Praxisstandort am Rostocker Wasserturm, wo auch eine Logopädin zum Team gehört.

Ergotherapeutin sattelt auf

Auf den Hund gekommen ist Theresa Böhmer nicht zufällig. Ob Katze, Meerschwein, Hase oder Vogel: „Tiere begleiten mich schon mein ganzes Leben lang.“ Einen Hund habe sie schon immer haben wollen. Der richtige Zeitpunkt kam gegen Ende ihres Studiums. Seither ist Willi ihr Begleiter – privat und im Job. Bei letzterem wird in Zukunft ein weiterer Vierbeiner zum Einsatz kommen: ein Pferd. Theresa Böhmer reitet, seit sie elf Jahre alt ist und will sich zur Reittherapeutin weiterbilden.

Bis das Ross bei Behandlungsterminen antrabt, dauert es noch. Jetzt muss sich Willi erst mal gegen einen klitzekleinen Arbeitskollegen behaupten: Pico. Der vierjährige Bolonka Zwetna ist schon seit einigen Jahren in der Warnemünder Praxis tätig. „Als unser Eisbrecherhund“, sagt Praxisleiterin Carolin Labecki und lacht.

Für Therapiezwecke sei ihr Pico nicht ausgebildet, doch auch er helfe heilen. „Jeder, der hier reinkommt und von ihm begrüßt wird, hat sofort ein Lächeln im Gesicht.“ Und Patienten, die sich wohlfühlen, sprechen besser auf die Behandlung an. Zugleich sorgt Pico für ein entspanntes Arbeitsklima.

Willis Arbeitskollege: Pico (4 Jahre). Der Bolonka Zwetna ist die gute Seele des Therapiezentrums Warnemünde und der Freund zahlreicher Patienten. Zu Therapiezwecken kann er mangels Ausbildung nicht eingesetzt werden, dafür verbreitet er gute Laune unter den Patienten und Mitarbeitern. Quelle: Norbert Fellechner

Sechs weitere Tier-Therapeuten warten derweil in ihrem Winterquartier auf ihren Einsatz in Warnemünde: Alpakas. Seit Jahren setzt Marco Wenzlaff die Anden-Kamele in der Behandlung ein, seine Herde zählt inzwischen 20 Tiere.

Kollegen mit kalter Schnauze: Australian Shepherd Willi [li.] und Bolonka Zwetna Pico (4 Jahre) Quelle: Norbert Fellechner

Für Therapiezwecke werden nur die Männchen eingesetzt, erklärt Carolin Labecki. Die Ladys haben andere wichtige Aufgaben: Sie tragen die nächste Generation tierisch guter Therapeuten aus.

Von Antje Bernstein