Tierpark Ueckermünde will Rote Pandas aus Danzig zeigen

Ueckermünde

Der Tierpark Ueckermünde in Vorpommern will seine Zusammenarbeit mit dem Zoo im polnischen Danzig (Gdansk) ausbauen. „Wir hoffen darauf, dass wir im nächsten Jahr Rote Pandas von dort bekommen“, sagte Tierparksprecherin Agata Furmann am Montag. Der Danziger Zoo habe eine Zucht dieser seltenen Tiere aus Asien.

Dies sei ein Projekt, das mit Hilfe der ersten Ehrenpatin des Ueckermünder Tierparks – der Generalkonsulin Cornelia Pieper – umgesetzt werden soll. Die 61-Jährige Pieper ist deutsche Generalkonsulin in Danzig und nahm die Ehrung am Montag in Ueckermünde entgegen.

Anzeige

Ein Drittel der Tierparkbesucher aus Polen

Der Zoo hat traditionell enge Beziehungen nach Polen. Von den rund 120 000 Gästen jährlich kam bisher ein Drittel aus dem Nachbarland. Im Zuge der Coronakrise dürfen aber Tagestouristen aus Polen noch nicht nach Ueckermünde. Der Parlamentarische Staatssekretär der Schweriner Landesregierung für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), kündigte am Montag für Ende August eine Überprüfung der bisherigen Regelung im Sinne des Zoos an.

Weitere OZ+ Artikel

Der Tierpark hatte auch das neue Löwenmännchen Aramis aus Danzig erhalten, der mit einer Löwin aus den Niederlanden am Stettiner Haff lebt. Sein Vorgänger Pazur war ebenfalls aus Polen nach Ueckermünde gekommen. Ueckermünde bietet rund 400 Tieren ein Heim, darunter Wölfe, Flamingos und auch Reptilien.

Von dpa