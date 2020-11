Tierpark Wolgast hat trotz Lockdown weiter geöffnet

Wolgast

Der Heimattierpark im Wolgaster Tannenkamp hat trotz des Lockdowns im November weiter geöffnet. Grund sind die zahlreichen Außengehege in der Anlage wie beispielsweise bei den Alpakas, die genügend Platz bieten, um die geltende Abstandsregelung einzuhalten. Die kleinen Tierhäuser allerdings, so erklärte Tierparkleiter Mirko Daus, und das neue Sittichgehege am Eingang bleiben dagegen geschlossen.

Der Tierpark hofft so, dass dennoch im November viele Familien der beliebten Freizeiteinrichtung einen Besuch abstatten. „Wir rechnen auch am Dienstag, der ja ein beweglicher Ferientag in MV ist, mit vielen Gästen“, sagt Daus. Da aber gleichzeitig viele Familien wegen Kurzarbeit enorm mit dem Budget rechnen müssen, wird der Eintrittspreis bei Tageskarten ab sofort pro Person um einen Euro verringert.

Von Cornelia Meerkatz