Heringsdorf

Premiere für Til Schweiger auf Usedom. Der Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor besuchte am Sonnabend Mecklenburg-Vorpommerns einzigen Fischsommelier André Domke in dessen Fischpavillon in Heringsdorf.

Ins Restaurant geht’s selbstverständlich mit Maske. An der Tür warten Gäste und schauen. „Ist das nicht ...?“, flüstert eine Frau ihrem Gatten zu. Der hat keine Ahnung, wer da neben ihm steht und trägt sich – Coronaverordnung – lieber erst mal in die Liste mit seinen Daten ein. Dann Hände desinfizieren und Platz nehmen. Die Gattin, die immer noch staunend steht, wird am Arm gefasst und mitgenommen. „Das ist Til Schweiger. Ich werd’ verrückt“, sagt sie mehr zu sich selbst.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Sachkunde an der Fischtheke

Til Schweiger, der gemeinsam mit seiner Freundin Sandra und deren Eltern bei André Domke zu Gast ist, hat beste Laune. Er sei das erste Mal auf Usedom, erklärt der Schauspieler. Was er bei der Fahrt durch Heringsdorf gesehen habe, gefalle ihm sehr gut. André Domke und sein Vater Hartmut hatten die Gäste aus Hamburg vom Steigenberger Grand Hotel abgeholt und ihnen schon mal ein paar der schönsten Beispiele für die Bäderarchitektur gezeigt.

Wo Tilman Valentin „Til“ Schweiger auftaucht, sind auch Fans und die Bitte um eine Selfie nicht weit. Quelle: Tilo Wallrodt

Dann ist erst mal Fotoshooting. Nicht nur die OSTSEE-ZEITUNG darf den Schauspieler ablichten, auch für so manche Selfies mit Gästen steht Schweiger bereit. Anschließend lässt er sich von Fischsommelier André Domke erklären, welche prachtvollen Exemplare von Steinbutt, Zander und anderen Meeresbewohnern da auf Eis in der Auslage gelagert sind. Schweiger hat sogar Spaß daran, selbst mal einen großen Fisch in die Hand zu nehmen. Als die Fotos im Kasten sind, frage ich ihn, ob er gern Fisch isst. „Manchmal“, antwortet er und lächelt seine Freundin an.

Begeistert vom östlichen Zipfel Deutschlands

Später, zurück am Tisch, ist dann manchmal. André Domke tischt auf. Die Gäste aus Hamburg sind begeistert. Til Schweiger kostet den Steinbutt, entscheidet sich dann aber für den Wildlachs. Nebenbei gibt’s für alle noch eine Lektion in Sachen Wildgarnelen. „Niemals Billigware nehmen, den je kälter das Meer, umso besser ist die Qualität des Fisches. Qualität ist beim Fisch das A und O“, erläutert der Sommelier. Getrunken wird „ Tils“, das von Schweiger kreierte Bier.

Til staunt, wie super der Laden bei den Domkes läuft. Ein ständiges Kommen und Gehen. Die Gäste sind diszipliniert, halten sich an Abstand, Maskenpflicht und Händedesinfektion. In seinem Restaurant laufe es leider nicht ganz so wie gewünscht, „was auch damit zusammenhängt, dass ich im Gegensatz zu Euch keinen Außenbereich habe“, bekennt er gegenüber Hartmut Domke.

Domke und Schweiger haben sich über einen gemeinsamen Freund in Hamburg kennengelernt. Irgendwann habe André ihn gefragt, ob er nicht mal auf die Insel kommen wolle. „Da habe ich bemerkt, dass ich noch nie in diesem östlichsten Zipfel Deutschlands war“, gesteht Schweiger. Also sagt er zu. Dass es nun gerade dieses Wochenende geworden ist, hat auch berufliche Gründe. Am Sonntagmittag geht es für Til Schweiger weiter Richtung Polen, wo er an der Küste zwei Drehtage für seinen neuen Film hat.

Lesen Sie auch: Til Schweiger mit Freundin auf Usedom: Warum Honig im Kopf seine größte Niederlage war

Neuer Film mit Tiefgang

Worum es darin geht? „Wir wollen ähnlich wie bei ’Honig im Kopf’ eine Geschichte mit Tiefgang erzählen. Es geht um junge Leute, die krank sind und nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ich spiele den alleinerziehenden Vater zweier Kinder, Junge und Mädchen. Das Mädchen ist manisch-depressiv und hat eine bipolare Störung. Sie verliebt sich in einen Jungen, der das Tourette-Syndrom hat. Beide büchsen dann aus ans Meer ...“. Er freue sich auf diese neue Herausforderung, fügt Schweiger an.

In Polen hat er übrigens schon einmal gedreht, die Szenen am Meer aus „Zweiohrküken“. Eigentlich sollten sie auf Sylt entstehen, schildert Til Schweiger, doch die Umweltbehörde hatte wegen des Filmteams Bedenken. Also sind sie letztlich im polnischen Leba, bekannt durch seine Wanderdünen, entstanden. „Das hat super geklappt. Deshalb wird das jetzt auch wieder gut. Nur das Wetter scheint noch ein Problem zu sein. Vielleicht muss ich deshalb die ganze Woche dort bleiben“, sagt er und schaut zu seiner Freundin Sandra.

Bodenständige Grundschullehrerin als Freundin

Die 25-jährige junge Frau, die einen sehr bodenständigen Eindruck macht, kommt nicht mit. „Ich bin Grundschullehrerin, die Kinder brauchen mich“, meint sie dann. Sie gebe Förderunterricht in Deutsch und Englisch und sei sehr glücklich in ihrem Beruf. „Als nach der Corona-Zwangspause endlich wieder der Unterricht losging, war ich so froh und konnte es kaum erwarten. Ich war mindestens so aufgeregt wie meine Schützlinge“, berichtet sie. Til Schweiger küsst sie zärtlich.

Der Mann, dem nachgesagt wird, dass er zuweilen ziemlich schroff auf Fragen reagiere, genießt den Abend. Er erzählt voller Stolz von seinen vier Kindern. Die Jüngste, Emma, mit der er den derzeit im TV wieder laufenden Werbespot für eine Versicherung gedreht hat, bei dem er ein Luxusauto schrottet, wird bald 18. „Oh Mann, die Zeit rennt“, meint er lachend.

Englische Version von „Honig im Kopf“ war kein Erfolg

Als es noch mal um „Honig im Kopf“ geht, wird er ernst. Den Film, der sich dem Thema Alzheimer widmete und in Deutschland so erfolgreich war, bezeichnet er dennoch als seine größte berufliche Niederlage und erklärt warum: „Wir haben den Film noch mal komplett neu in Englisch gedreht, mit Nick Nolte und seiner Tochter in der Hauptrolle, denn meine Emma war inzwischen zu groß geworden. Aber er lief nur in ganz wenigen kleineren Kinos in New York und die Amerikaner haben die Botschaft nicht verstanden. Sie meinten, wir machen uns auf Kosten der Kranken lustig.“ Es wurmt ihn noch immer, das spürt man, doch der Mann ist Profi und hat gelernt, mit Niederlagen umzugehen.

Ein wunderbarer Abend sei es gewesen, finden Til Schweiger und Freundin Sandra. „Wir kommen bestimmt bald wieder, hier ist es toll“, sagt die junge Frau, die bereits von ihren Großeltern mütterlicherseits immer wieder von Usedom vorgeschwärmt bekommt, weil sie häufig auf der Insel Urlaub machen. Und auch der Schauspieler ist sich sicher: „Das war hier nicht mein letzter Besuch.“

Im Gespräch mit der Bürgermeisterin

Im Gespräch mit Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken ging es auch um Urlauberzahlen, Urlauberquartiere und die Chance, auf Usedom eine Wohnung zu ergattern. Quelle: Tilo Wallrodt

Als die ganze Gesellschaft aufbrechen und Hartmut Domkes Bar den Abend ausklingen lassen will, schafft es eine andere junge Frau, Til Schweiger noch ein weiteres Kompliment abzuluchsen: Laura Isabelle Marisken. Als die Gemeindechefin mit dem Schauspieler bekannt gemacht wird, meint er: „Wow, ihr habt ja eine hübsche Bürgermeisterin!“ Um noch ein bisschen mehr über Heringsdorf zu erfahren, wird sie kurzerhand mit in die Bar eingeladen.

Til Schweiger diskutiert mit Hartmut Domke über Geschäftliches in Corona-Zeiten. Quelle: Tilo Wallrodt

Til Schweiger dürfte die Insel Usedom –„eine wirklich tolle Ecke“, wie er findet – nicht nur aus filmischer Sicht im Blick behalten, denn immerhin ist die Insel für viele Projekte ein wichtiger Drehort. Hartmut Domke, ein gewiefter Geschäftsmann, hat ihm etliche Fischbüchsen aus der eigenen Produktion als Kostprobe mitgegeben. Er soll darüber nachdenken, ob auch „ Til in der Dose“ was für ihn wäre. Falls ja, hätte er schon eine grandiose Idee ...

Von Cornelia Meerkatz