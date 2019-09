Greifswald unter den besten 600 Unis weltweit

Greifswald

Die Universität Greifswald gehört zu den besten 600 Hochschulen der Welt. In einem Ranking der Zeitschrift Times Higher Education, die zum Londoner Times-Verlag gehört, landet die Greifswalder Uni in der Gruppe von 500 bis 600. Unter den deutschen Hochschulen der Liste kommt sie wie im Vorjahr auf Platz 40 – vor den Technischen Universitäten Hamburg, Ilmenau und Braunschweig.

Beste deutsche Universität ist demnach die Ludwig-Maximilians-Universität München. Rostock taucht in dem Ranking, das insgesamt 1400 Universitäten in 92 Ländern umfasst, nicht auf. Die Liste wird angeführt von der University of Oxford, auf Platz 2 folgt das California Institute of Technology.

Von Gerald Kleine Wördemann